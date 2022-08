Netflix est en perte de vitesse et d’abonnés. La plateforme de streaming prévoit d’ailleurs de faire payer le partage de comptes pour tenter de sauver les meubles. Et ce n’est malheureusement pas sa stratégie jeux vidéo qui viendra l’aider. Les chiffres sont tombés, c’est un échec cuisant ... pour l’instant du moins.

Netflix Jeux est un échec !

La verticale jeu vidéo de Netflix ne convainc pas. L’offre lancée fin 2021 a bien du mal à trouver son public, malgré la présence de titres de qualité (dont Before your Eyes) et un catalogue qui ne va cesser de gonfler dans les mois à venir. La société Apptopia estime en effet que les jeux Netflix auraient été téléchargés 23,3 millions de fois, soit 1,7 million d’utilisateurs au quotidien. Cela ne représente donc moins de 1% des quelques 221 millions d’abonnés à la plateforme de streaming.

Cela n’empêche pas le géant américain d’investir dans ce secteur et d’avoir de grandes ambitions pour son offre de jeux mobiles. Netflix espère fidéliser ses abonnés et élargir l'univers de ses séries avec diverses adaptations, dont Le Jeu de la Dame qui arrivera prochainement. « Nous allons être expérimentaux et nous allons essayer plein de choses » explique Greg Peters, directeur des opérations de l’entreprise auprès de CNBC. « Nous sommes toujours en train d’apprendre et tentons de comprendre ce qui va résonner avec nos membres, de savoir à quels jeux ils veulent jouer », explique Leanne Loombe, à la tête des jeux externes chez la firme. Netflix ambitionne en tout cas de proposer une cinquantaine de jeux d’ici la fin 2022. Seuls 24 sont intégrés au catalogue pour le moment.