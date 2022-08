Comme chaque mois, le géant Netflix dévoile ses nouveautés et voici celles d'août 2022. De nouveaux programmes Tortues Ninja et Tekken, la 2ème partie de la série Cuphead ou encore une ode à Tom Cruise, c'est chargé !

Même quand vous n'êtes abonnés qu'un service de streaming, ça peut vite être compliqué de suivre les sorties. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés d'août 2022 de Netflix après celles de Disney+. Et il y a du monde entre une infime partie de la filmographie de Tom Cruise, Fullmetal Alchemist, Tekken, les Tortues Ninja et bien plus.

Les nouveaux films d'août 2022 sur Netflix

Un Homme à la hauteur (1er août)

Walter (1er août)

Les Gamins (1er août)

Collection Tom Cruise (1er août)

Netflix surfe sur la hype et le succès de Top Gun Maverick pour ajouter quelques films de Tom Cruise, dont le premier Top Gun de 1986, un pur produit de cette époque. On suit Pete Maverick Mitchell, dans sa jeunesse, qui rejoint l'équipe aéronavale d'élite. « Take my breath awayyyy, toudou, toudou » !

Après, vous retrouverez l'acteur dans son rôle d'Ethan Hunt à travers trois volets de Mission Impossible, à savoir Mission Impossible 3, Mission Impossible : Protocole Fantôme et Mission Impossible : Rogue Nation.

Buba (3 août)

La Faute au Karma ? (3 août)

Chaos d’anthologie : Woodstock 99 (3 août)

Endless Night (3 août)

Comme Des Bêtes 2 (3 août)

Wedding season (4 août)

Notre jour viendra (4 août)

Carter (5 août)

Le Destin des Tortues Ninja : Le film (5 août)

Les quatre frères Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello reprennent du service. À la suite d'un avertissement de la part de Casey Jones du futur, les héros à la carapace dure seront confrontés aux Krangs, venus pour envahir la Terre, dans Le Destin des Tortues Ninja : Le Film.

Darlings (5 août)

La vie en plus grand (6 août)

J’ai tué mon père (9 août)

Les Chants du cœur (10 août)

Question d’équilibre : le skate selon Leo Baker (11 août)

Day Shift (12 août)

Jamie Foxx, Dave Franco ou encore Snoop Dogg vont se donner la réplique pour un nouveau long-métrage sur les vampires. Jamie Foxx campe le rôle d'un chasseur de suceurs de sang, une occupation rémunérée vitale qui lui permettra de payer l'école et l'appareil dentaire de sa fille. Ça a l'air de charcuter (RIP la pauvre mamie) !

13 : La comédie musicale (12 août)

Ouija (16 août)

Ouija : les origines (16 août)

Une vie ou l’autre (17 août)

Royalteen (17 août)

Notre langue aux chats (18 août)

365 jours : l’Année d’après (19 août)

Fullmetal Alchemist : la vengeance de Scar (20 août)

Dans cette suite live-action adaptée du manga d'Hiromu Arakawa, les frères Elric auront fort à faire face à leur ennemi Scar, l'homme à la cicatrice.

That’s Amor (25 août)

Made in China (25 août)

Me time : enfin seul ? (26 août)

Seoul Vibe (26 août)

Amour entre adultes (26 août)

La Vie scolaire (28 août)

Une Fille facile (28 août)

I came by (31 août)

Les séries d'août 2022

Café Minamdang (1er août)

Big Tree City (1er août)

Forecasting Love & Weather (2 août)

Good Doctor – Saison 4 (2 août)

Bom Dia, Verônica – Saison 2 (3 août)

Gambling school : Twin (4 août)

Tamara Falco, marquise exquise (4 août)

Super Giant Robot Brothers (4 août)

Sandman (5 août)

Inspirée de l'œuvre DC Comics de Neil Gaiman, Sandaman est une série de 10 épisodes qui « dépeint les nombreuses aventures de Rêve et les destins entrecroisés de différents personnages ». Elle est réalisée par Allan Heinberg (scénariste pour Marvel Comics, Wonder Woman, Scandal, Sex & the City...) et David S. Goyer (scénariste sur Man of Steel, la trilogie Blade, The Dark Knight...)

Lorsque nous fermons les yeux pour nous endormir, une autre dimension s'ouvre à nous : un univers onirique dans lequel Sandman, également connu sous le nom de Marchand de sable, Rêve ou Le Seigneur des Rêves (Tom Sturridge), donne vie à nos fantasmes et à nos peurs les plus enfouies. Après des années d'emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer son pouvoir.

Twenty five twenty one (5 août)

Team Zenko Go – Saison 2 (8 août)

Locke & Key – Saison 3 (10 août)

Dans cette ultime saison, la famille Locke doit encore protéger les clés d'un ennemi démoniaque, tout en découvrant encore des choses magiques.

Opération rénovation (10 août)

Iron Chef : Brésil (10 août)

School Tales : La série (10 août)

Indian Matchmaking – Saison 2 (10 août)

Dota : Dragon’s Blood – Livre 2 (11 août)

Mes premières fois – Saison 3 (12 août)

A Model family (12 août)

Brooklyn Nine-Nine – Saison 8 (13 août)

Deepa et Anoop (15 août)

Sous la braise (17 août)

Rien de suspect (17 août)

Musclor et les Maîtres de l’univers – Saison 3 (18 août)

Tekken : Bloodline (18 août)

Netflix se paye l'une des franchises de versus fighting les plus populaires avec Tekken Bloodline. Après avoir assisté impuissant au meurtre de sa mère par Ogre, Jin Kazama va s'entraîner avec acharnement pour atteindre le King of Iron Fist Tournament et venger la défunte. Heihachi Mishima, son grand-père, l'aidera à libérer tout son potentiel.

Echos (19 août)

Kleo (19 août)

Alma (19 août)

Glow Up – Saison 4 (19 août)

Le Cuphead Show ! – Partie 2 (19 août)

Continuez à suivre les mésaventures de l’impulsif Cuphead et du prudent Mugman à travers les îles Inkwells au cours de nouveaux épisodes du Cuphead Show avec un cachet toujours bien présent. Une exclusivité Netflix !

Under Fire (24 août)

Inoubliable Ollie (24 août)

Mo (24 août)

Queer Eye : Brésil (24 août)

Selling the OC (24 août)

Angry Birds : un été déjanté – Saison 3 (25 août)

Les Aventures de Rilakkuma au parc d’attractions (25 août)

À fond les Maloof (26 août)

Ludik (26 août)

Mighty Express – Saison 7 (29 août)

Famille en jeu (31 août)

Les documentaires Netflix d'août 2022

Les braqueurs du siècle (10 août)

L’Envers du sport - volume 2 : La petite amie imaginaire (16 août); AND1 et l'âge d'or du Streetball (23 août); Un arbitre pris en faute (30 août)

McAfee : Des virus aux démons (24 août)

On suit John McAfee, le pionnier de la tech fugitif et inventeur du logiciel antivirus, lors de ses années de cavale. Il était recherché par Interpol pour des affaires de trafics de stupéfiants ou possessions d'armes à feu.