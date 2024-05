En plus des nouveaux films, séries, docs et émissions, les abonnés Netflix peuvent télécharger « gratuitement » des jeux assez souvent. Et le petit dernier est un délire tout mignon.

Netflix est principalement connue pour être une plateforme de streaming vidéo. Tout le business de la plateforme est centré autour des films, séries, documentaires et émissions intégrés chaque mois à l'abonnement. Mais devant l'ampleur et la manne financière représentée par le jeu vidéo, la firme au N rouge a fait évoluer son offre. La société tente de faire son retard afin d'élargir son public cible. Même si le succès est largement moins au rendez-vous que prévu, le service ne lâche rien. Il fera d'ailleurs son entrée dans quelques années sur le terrain des AAA.

Un nouveau jeu gratuit Netflix en mai 2024

Les nouveautés Netflix de mai 2024 ne contiennent pas uniquement des films, séries ou autres. L'offre Netflix Jeux s'enrichit avec la sortie d'un titre inédit. Après 12 Minutes, Sonic Prime Dash, Dead Cells, Farming Simulator 2023, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, Terra Nil, Tomb Raider Reloaded, Moonlighter, Oxenfree, Death's Door, Stranger Things 3 : Le Jeu ou encore la GTA Trilogy Definitive Edition, les abonnés peuvent jouer sans verser un seul centime supplémentaire à Dumb Ways to Survive. Un jeu d'aventure et de survie où l'on incarne un haricot très maladroit. « Incarnez un haricot maladroit qui doit cueillir, récolter et chasser dans la nature pour survivre. Allez-vous mourir bêtement ou saurez-vous vous en sortir ? »

Ce titre, disponible via l'application mobile Netflix, est inspiré de Dumb Ways to Die. Une oeuvre qui trouve ses origines dans une campagne publicitaire affichée dans le métro de Melbourne, en Australie, pour mettre en avant la sécurité ferroviaire. Cela a donc donné un jeu et désormais une suite « Manières stupides de survivre ». Pour le télécharger, il faut impérativement avoir un compte Netflix actif et aller sur le store d'Apple ou le Google Store. Mais attention, tous les smartphones ou tablettes ne sont pas compatibles. Il est nécessaire d'avoir un téléphone ou tablette sous Android 8.0 (ou plus), ou un iPhone, iPad ou iPod Touch avec iOS/iPadOS 15 (ou plus).