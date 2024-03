Les productions Netflix sortent à tour de bras et alors que le mois de mars 2024 touche à sa fin, la plateforme dégaine l’un de ses plus gros films, sur le fil. Alors que de très gros blockbusters comme La Demoiselle et le Dragon, ont déjà tout fait flamber, un nouveau film d’action à gros budget est quant à lui prêt à tout faire exploser. Cerise sur le gâteau, c’est made in France et c’est le remake attendu d’un grand classique.

Un gros films de mars 2024 enfin dispo sur Netflix

En cette fin mars, l’hexagone est à l’honneur avec le remake du film d’action musclé Le Salaire de la Peur, un grand classique d’antan ici revisité et modernisé. On y suit une bande de gros bras devant traverser une vaste zone hostile en convoyant une quantité astronomique d’explosifs hautement volatils : de la nitroglycérine. Au moindre choc, tout explose. Bien entendu, le voyage ne va clairement pas être de tout repos. Le premier film, considéré comme un vrai classique désormais, date des années 50 avec à l’affiche d’illustres acteurs comme Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli et Peter Van Eyck. Un film franco-italien réalisé par le légendaire Henri-Georges Clouzot (Le Corbeau, Quai des Orfèvres).

Pour ce remake Netflix du Salaire de la Peur, c’est Alban Lenoir, vu dans Balle Perdue ou encore AKA, Gaston Gastambide (Pattaya), Ana Girardot ou encore Sofiane Zermani qui tiendront l’affiche. Derrière la caméra, on retrouve Julien Leclercq qui a déjà plusieurs films appréciés à son actif comme Braqueurs ou encore L’Assaut, des films d’action musclés. Reste maintenant à voir si ce remake du Salaire de la Peur sera aussi percutant que son modèle, quoi qu’il en soit, il devrait garantir un sacré shoot d’adrénaline si l’on en croit la bande-annonce. Depuis quelques temps, la France a le vent en poupe sur Netflix avec des films chargés en action comme Balle Perdue 1&2, AKA ou encore Les Voleuses, mais aussi ses séries en témoignent encore récemment l’immense succès de Furies et bien entendu, Lupin reconnue à l'international.