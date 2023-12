Netflix aime adapter les licences de jeux vidéo les plus cultes, on le sait. Castlevania, The Witcher, Onimusha, Far Cry (toutes les licences d’Ubisoft en fait)... Les films et séries sont légion sur la plateforme. Et c’est sans compter les nombreux autres programmes similaires qui rejoignent le catalogue à longueur de temps. Comme dernièrement justement avec un très gros film issu d’une licence absolument culte de Capcom.

Une énorme licence de Capcom sur Netflix et c'est un carton !

Et non, ce n’est pas Resident Evil, la série a déjà assez souffert dernièrement, vous ne trouvez pas ? C’est une autre grosse licence de Capcom qui est à l'honneur en ce mois de décembre sur Netflix : Monster Hunter. Paul W.S Anderson, déjà derrière la caméra sur la série de films Resident Evil commencée en 2001 (c’est loin), s’en est pris une nouvelle fois à une licence de Capcom en 2021 et nous a pondu sa vision de la célèbre franchise Monster Hunter. On ne va pas se mentir, le résultat n’est clairement pas à la hauteur.

À défaut de vouloir recréer un univers fantastique complet, Anderson a choisi la facilité et le pitch de téléfilm. On se retrouve donc avec un commando de soldats américains qui, lors d’une opération de routine, se retrouve téléporté dans un univers parallèle bourré de monstres géants. Voilà.

La caméra n’a d’yeux que pour la ravissante Milla Jovovich, les ralentis mal filmés sont légion et les costumes sont d’un ringard affligeant. Reste que les créatures ont franchement la classe, le character design imposé par Capcom étant respecté à la lettre. Diablo, Rathalos et autres monstres iconiques de la franchise crèvent littéralement l’écran. Mais pour le reste en revanche… Il n’empêche que le film cartonne actuellement sur Netflix. Sorti depuis le 28 décembre sur la plateforme, Monster Hunter colle le gros blockbuster de la fin d’année qu’est Rebel Moon. Un divertissement honnête, ou au pire un navet amusant, voilà ce qui vous attend avec ce Monster Hunter.

Vous avez déjà tenté ?