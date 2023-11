Suite à son annonce récente, des informations supplémentaires sur la série d'animation The Witcher: Sirens of the Deep ont été dévoilées, offrant un aperçu de son scénario.

Deux jours seulement après l'annonce d'un nouveau film d'animation de The Witcher, nommé Sirens of the Deep, de nouveaux détails ont émergé. De quoi totalement combler les amateurs de la série avec l'irremplaçable Henry Cavill. C'est le moins que l'on puisse dire.

Quelques détails sur The Witcher Sirens of the Deep

Ainsi donc, cette série se situe à un moment clé de l'histoire de Geralt de Riv. Inspiré de la nouvelle Un Petit Sacrifice d'Andrzej Sapkowski, il narre la mission du chasseur de monstres pour apaiser un conflit entre humains et sirènes.

Netflix a confirmé la production de ce film pour 2024. Doug Cockle, voix de Geralt dans les jeux vidéo, reprendra son rôle emblématique. Il sera accompagné des acteurs de la série, Joey Batey et Anya Chalotra, incarnant respectivement Jaskier et Yennefer. Ce spin-off semble fortement connecté à la série en live-action. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le grand public.

L'intrigue est tirée de L'Épée du Destin, la deuxième collection de nouvelles de Sapkowski. Considérée comme une suite de la série The Witcher. Un Petit Sacrifice se déroule vers 1244 dans la chronologie du jeu. Soit peu de temps après la rencontre de Geralt et Yennefer dans la première saison de la série Netflix.

Un gros lien avec la série live

L'histoire introduit un élément romantique, bien qu'à sens unique, qui pourrait enrichir la dynamique entre Geralt et Yennefer. Toutefois, comme les premiers épisodes de The Witcher couvrent plusieurs époques, c'est seulement au début de la saison 2 que l'intrigue principale prend forme. Le spin-off animé se passe environ 20 ans avant ces événements. De plus, il a été référencé dans la série Netflix : dans la saison 3, Ciri chante une ballade liée à cette histoire.

Ce film marque un retour attendu dans l'univers de The Witcher avant l'arrivée d'un nouveau Geralt dans la saison 4. En effet, Henry Cavill, qui a incarné Geralt de Riv dans les premières saisons sera remplacé par Liam Hemsworth à partir de la saison 4. Cette annonce a été faite en octobre 2022, où Cavill a confirmé qu'il quitterait la série et Hemsworth le remplacerait. Il est possible que des différences créatives entre l'acteur et Netflix aient joué un rôle, bien que cela reste spéculatif. Pendant ce temps, Netflix continue de monopoliser sur l'univers.