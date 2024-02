Si Netflix multiplie les films et séries qui cartonnent, il arrive aussi que certaines de ses exclusivités se fassent tout simplement détruire. C’est le cas en ce début d’année 2024 avec LA plus grosse série annoncée cette année : Avatar, le dernier Maître de l’air.

On le sait, les adaptations c’est toujours très difficile. Certaines s'en sont bien sorties comme One Piece, The Last of Us ou encore les films Sonic et le récent Mario, par exemple, mais d'autres sont historiquement de gros navets comme pas mal de projets Resident Evil, le film Dragon Ball et tous les métrages d’Uwe Boll.

La nouvelle grosse série Netflix déçoit

Avatar : le dernier Maître de l’air avait tout d’un grand. Netflix misait beaucoup dessus et venait de nous confirmer qu’il avait du talent avec One Piece, et la série avait un casting plutôt bon, très bon même pour certains. Les premières bandes-annonces ont rapidement fait monter la hype chez les fans, mais tout s’est rapidement mis à sentir le sapin. À chaque fois que la série faisait parler d’elle, de ses changements et de ses prises de liberté, ça commençait doucement à faire angoisser les fans hardcore et à faire grincer les dents des plus curieux.

La série Avatar : le dernier Maître de l’air est désormais disponible depuis le 22 février dernier sur Netflix et les craintes se sont en grande partie confirmées. On est très loin du succès attendu, même si le visionnage semble plus que bon puisque la série trône fièrement dans le top un peu partout dans le monde. Sur Rotten Tomatoes, les critiques taclent sévèrement le programme, pointant du doigt des acteurs bien souvent peu convaincants, des effets spéciaux pas toujours justes, des problèmes de mise en scène et un ton qui semble avoir le "fessier" (soyons polis) entre deux chaises.

Avatar : le dernier Maitre de l'air divise grandement, même chez les fans

En somme, la série se cherche mais ne se trouve pas. Quelques retours saluent toutefois certaines scènes plutôt convaincantes et une poignée d’acteurs parfaitement dans la peau de leurs personnages. C’est déjà ça. Avec un score de 59%, Avatar : le dernier Maître de l’air n’est clairement pas le programme le plus apprécié de Netflix.

Du côté des spectateurs, on est toutefois plus cléments avec une note moyenne de 76%, ce qui n’est pas trop mal. Ici, beaucoup de fans semblent heureux de découvrir de nouvelles facettes de leurs héros favoris et en prennent plein les yeux, voyant prendre vie des paysages autrefois dessinés. Beaucoup considèrent le show comme « correct et divertissant » à défaut d’être transcendant. On pourra même lire qu’ « Avatar le Maître de l’air est une série suffisante, qui fait le job, mais qui manque cruellement de passion ».

Et vous, qu’en dites-vous ? Vous avez jetez un œil à la série ?