Vous commencez à connaître la tradition. Chaque semaine, on vous livre le planning des sorties sur Netflix. La plateforme de SVOD accueille des programmes divers et variés, et ce rendez-vous est le bon moment pour savoir si vous avez bien fait de renouveler l'abonnement. Malheureusement, ce ne sera pas forcément la fête aux films et séries cultes. Néanmoins, dans le lot, il y a un show à la sauce live-action qui est tout simplement ultra attendu par une communauté bien précise.

Les films Netflix du 19 au 25 février 2024

Débutons par les films qui vont débarquer sur Netflix à compter de ce 19 février. Celles et ceux qui aiment les histoires touchantes avec un animal peuvent se réjouir de voir venir la trilogie Belle et Sébastien. Quant à She Said, qui entre dans le catalogue le 23, c'est un long-métrage qui retrace l'enquête journalistique sur le scandale du mouvement #Metoo et le producteur Harvey Weinstein. Sachez également que la 30e édition des SAG Awards (Screen Actors Guild) sera diffusée le 24 sur le service du géant américain. En outre, on assistera à l'entrée de Code 8 : Partie II et Mea Culpa, qui ne sont pas encore sortis. C'est donc difficile de juger de leur qualité. Bref, vous l'aurez compris, la sélection n'est pas catastrophique, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond.

Les films de la semaine 8

Belle et Sébastien : La Trilogie (21 février)

À travers ma fenêtre : Les yeux dans les yeux (23 février)

She Said (23 février)

Mea Culpa (23 février)

SAG Awards : La 30e édition (24 février Live)

Les séries Netflix de la semaine du 19 au 25 février 2024

Parlons maintenant des séries Netflix de cette semaine. Et là, ça ne rigole plus, puisque le 22, on va avoir droit à la nouvelle adaptation en live-action d'Avatar : le dernier maître de l'air. Rien que ça. Alors oui, ça fascine autant que ça effraie. C'est un exercice compliqué, et beaucoup se sont cassé les dents en tentant de transposer certaines œuvres en prises de vues réelles. Ceci dit, One Piece est la preuve vivante que ça peut être un carton plein, alors pourquoi pas celle-ci ? Eh bien, c'est ce qu'on espère, et les fans sont actuellement en train de prier. En tout cas, les premiers visuels ont mis l'eau à la bouche de quelques personnes.

Mis à part Avatar, on est au regret d'annoncer qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté séries. On en relève une autre, mais elle ne sera probablement pas au goût de tout le monde. C'est une proposition assez particulière qui s'appelle Nouvelle Ecole : Italie. Le but est simple : débusquer la prochaine superstar du rap italien dans les rues de Rome, Naples, et Milan. Qui sait, ça va peut-être vous intéresser.

Nouvelle École : Italie (19 février)

Avatar : Le dernier maître de l'air (22 février)

Les nouveaux documentaires et émissions Netflix

Finissons avec deux documentaires qui traitent de sujets bien différents. Le premier, Je peux te dire un secret ?, retrace l'histoire de trois femmes qui ont été victimes d'un cyberharceleur. On découvrira ainsi ce qui s'est passé, et l'horreur de ce qu'elles ont vécue. Quant au second, il s'agit de Formula 1 : Pilotes de leur destin. Le nom parle de lui-même, c'est la sixième saison du documentaire qui nous fait suivre les coulisses de la vie des pilotes, c'est-à-dire la façon dont il se prépare à remporter la victoire.