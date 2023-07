La rentrée 2023 sera sous le signe de l'araignée avec Marvel's Spider-Man 2, mais aussi du versus fighting avec l'arrivée très attendue de Mortal Kombat 1. La franchise de baston ultra gore qui s'est plus vendue que n'importe quelle autre. Devant des ténors du genre à l'image de la légendaire licence Street Fighter, de Tekken et Smash Bros.

Le prochain épisode est surveillé de très près et ce dernier annonce une excellente nouvelle. Vous pourrez l'approcher encore avant le lancement sans débourser un seul centime. Elle est pas belle la vie ?!

Mortal Kombat 1 encore jouable gratuitement

Mortal Kombat 1 aura une belle surprise pour les fans invétérés de la série. Le mini-jeu « Test » sera bien dans le nouveau jeu. Il s'agit d'une épreuve pour évaluer votre force et votre sang-froid en cassant des choses comme des cranes, des bambous ou des briques pour sortir votre plus beau dim mak. L'autre surprise, c'est que MK1 sera disponible gratuitement très prochainement.

Après avoir initié des phases de stress test dans le but de voir le comportement des serveurs, le studio dévoile les dates de la bêta. Une version gratuite qui ne sera malheureusement pas accessibles à tous les Kombattants. Pour y avoir accès, il faut nécessairement précommander Mortal Kombat 1. Si vous êtes dans ce cas, rendez-vous alors entre le 18 et le 21 août. La bêta sera jouable sur PS5 et Xbox Series X|S durant ces trois jours d'essai gratuit.

Sur le compte officiel Twitter du jeu, le contenu a également été annoncé. Vous aurez ainsi le choix entre les Kombattants suivants : Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Li Mei, Kitana et Johnny Cage. Une grosse partie du roster déjà dévoilé. Ensuite, la bêta de Mortal Kombat 1 aura aussi ce qu'on appelle les Kaméo. Des persos de soutien pour des combos toujours plus fous et sanglants. Dans cette catégorie, il y aura Kano, Sonya, Frost et Jax. Tout ce petit monde pourra se mettre sur la tronche dans les environnements « Maison de thé » et le « Manoir de Johnny Cage ».

Un leak de malade pour le roster de Kombattants de MK1

Le casting de Mortal Kombat 1 est très chouette, mais il pourrait être encore plus dingue selon un leak. L'intégralité du Kombat Pack 2 aurait déjà fuité et il y a des noms assez fous dans la liste. À défaut d'avoir un Injustice 3, NetherRealm pourrait faire appel à Harley Quinn et Deathstroke de DC pour venir grossir les rangs. Noob Saibot, Sareena... et Doomslayer seraient également en route. Quoi de mieux que le Doom Guy pour taper sur tout ce qui bouge ? Une rumeur insinue aussi que Homelander (The Boys), Peacemaker et Omni-Man (Invincible) pourraient s'inviter à la fête. Ca c'est pour les combattants. Dans les Kaméro, il y aurait Drahmim, Bo' Rai Cho et Hsu Haoh.

On verra ce qu'il en est au fil des mois, mais les précédents leaks sur Mortal Kombat 1 se sont globalement avérés. Le jeu sortira le 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.