Mortal Kombat 1 sera disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC le 19 septembre 2023. Et d'après notre expert qui a pu s'essayer à la récente bêta gratuite, ça s'annonce déjà comme l'une des sorties incontournables de ce mois-ci. Un épisode « beau à s’en péter la rétine, ultra bien mis en scène, et jouissif au possible », mais qui va diviser sur une plateforme en particulier.

Une fonctionnalité rejetée par les joueurs dans Mortal Kombat 1

Faites chauffer vos manettes et vos sticks ! La franchise de versus fighting la plus vendue dans le monde, toutes licences confondues, revient avec Mortal Kombat 1. Un nouveau jeu qui promet une surprise pour les fans de longue date, du gore pour ne pas trahir ses origines, et un roster énorme avec des Kombattants cultes.

Reptile, Sareena, Scorpion, Mileena, Sub-Zero ou encore Kitana, seront au casting de MK1, et pourront être soutenus par les Kaméo. Des personnages assistants qui surgiront pour réaliser une choppe, interrompre un enchainement ou aider à effectuer des combos plus dévastateurs qu'en solo.

Une des nouveautés qui risque de donner un coup de fouet à la licence. Mais l'expérience Mortal Kombat 1 ne sera pas la même d'une plateforme à l'autre. Les joueurs PS5 et Xbox Series X|S ne devraient pas rencontrer de problèmes majeurs, à l'inverse des utilisateurs PC. La raison est simple, la solution anti-piratage Denuvo a été confirmée pour Mortal Kombat 1. La fiche Steam du jeu a été mise à jour et affiche désormais « Gestion des droits numériques tiers : Denuvo Anti-Tamper ».

Crédits : Steam.

Pourquoi est-ce problématique ? Cette protection, qui est imposée à toutes et tous, a pour réputation de dégrader les performances des jeux. D'où le fait qu'elle soit très mal perçue par la communauté PC. Payer un titre et être quand même désavantagé, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est pire dans le contexte de Mortal Kombat 1 où la réactivité est primordiale. Les joueurs ne peuvent pas subir de lags dans l'exécution des commandes ou de chutes de framerate, sous peine de perdre tout simplement leurs combats. Alors attention, MK1 tournera peut-être bien avec Denuvo sur la majorité des PC. Mais il y a un risque que ce ne soit pas le cas.

Des microtransactions honnêtes ou désavantageuses ?

Comme les précédents MK, Mortal Kombat 1 comportera des DLC. Le Kombat Pack 1 contiendra ainsi Homelander (The Boys), Peacemaker, Takeda, Quan Chi et Ermac. Mais on le sait également qu'il y a des microtransactions avec de la monnaie in-game. Les « cristaux de dragon » qui permettent d'acquérir des skins, des coloris différents pour les tenues, des équipements et « plus encore ». Et c'est cet élément de langage qui questionne. Il y a t-il un ou plusieurs ajout(s) qui nécessiterai(en)t de passer à la caisse ? À l'heure d'écrire ces lignes, il s'agit d'une découverte via le Microsoft Store sur la fiche Xbox Series de Mortal Kombat 1, donc c'est encore flou. Mais ce que certains redoutent, c'est aussi que la progression du soft soit laborieuse, comme l'était celle de Mortal Kombat 11 à ses débuts.

On vous laisse avec ce récent trailer qui remémorera des souvenirs aux vétérans de la saga. Pour les autres, il s'agit d'une relecture de la pub culte du Mortal Kombat de 1993. Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre, ou le 14 septembre en accès anticipé pour les acheteurs des éditions Premium et Kollector.