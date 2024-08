Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la très surveillée Gamescom ouvrira ses portes à Cologne en Allemagne à partir du 20 août à venir. Capcom sera de la partie, notamment pour proposer la toute première démo jouable de l'extrêmement attendu Monster Hunter Wilds. Mais ce n'est pas tout ce que le géant japonais prépare pour l'événement, comme il nous l'indique via un communiqué de presse.

Monster Hunter Wilds et d'autres jeux de Capcom sous les projecteurs

Malgré une sortie prévue pour un vague 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Monster Hunter Wilds cristallise de nombreuses et colossales attentes. Rappelons qu'il s'agit désormais de l'une des franchises les plus lucratives et populaires de Capcom grâce en grande partie à l'énorme succès de World. Le géant japonais en a bien conscience et entend mettre le paquet sur ce nouvel opus très surveillé. Nous l'avons d'ailleurs déjà vu avec deux trailers particulièrement prometteurs lors du Summer Game Fest 2024.

La Gamescom approchant, Capcom a annoncé la line-up de jeux qui seront présents à Cologne en Allemagne du 21 au 25 août. Parmi eux, on trouve évidemment la toute première démo jouable de Monster Hunter Wilds. Rendez-vous pour l'essayer sur place dans le Hall 9 - A070 au booth Capcom. Là-bas, d'autres jeux du studio japonais répondront également présents pour les intéressés, à savoir Street Fighter 6, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, ou encore Ace Attorney Investigations Collection.

Pour en revenir à Monster Hunter Wilds, gageons que Capcom réserve également une belle surprise aux joueuses et joueurs qui ne pourront pas assister directement à la Gamescom. Nous ne sommes en effet pas à l'abri de l'annonce d'un déploiement d'une démo jouable lors de la cérémonie d'ouverture orchestrée par Geoff Keighley le 20 août. Plus que deux petites semaines pour en avoir le cœur. Vivement que la saison de la chasse commence !

Source : Gamespress.com