Si vous aimez Minecraft, sachez que le jeu va se métamorphoser bientôt avec ce DLC Donjons et Dragons. On vous dit tout.

Hier une conférence sur la franchise Donjons et Dragons a eu lieu et ce fut l'opportunité de découvrir une collaboration inattendue entre Wizards of the Coast et Mojang. Le projet ? Un contenu sous forme de DLC pour le jeu de construction Minecraft. De quoi totalement chambouler ce classique du jeu vidéo. Voici ce que qu'on sait.

Donjons et Dragons feat Minecraft

Pour découvrir ce featuring improbable on vous conseille la lecture de la vidéo ci-dessous qui donne un bel aperçu de ce qui peut vous attendre. La dite présentation a pu se faire en présence du Senior Producer de chez Mojang Studios Riccardo Lenzi et Tom Sargent, Senior Producer chez Wizards of the Coast.

Pour résumer simplement les choses, il s’agira d’une Map Aventure inédite qui vous plongera dans une campagne prenant la forme d’un Action-RPG. Evidemment tout fera référence au monde vaste et complet de l'univers de Donjons et Dragons. Le DLC aura le droit d'ailleurs à un doublage entièrement en anglais histoire que l'immersion dans les Royaumes Oubliées soit totale. Cette annonce n'est pas un hasard et elle fait écho à la sortie du film Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs qui doit voir le jour le 12 avril 2023.

Un contenu massif

Bien entendu, plusieurs classes de personnages issus du lore de Donjons et Dragons comme le Barbare ou le Sorcier seront de la partie, chacun ayant des compétences spécifiques. Cerise sur le gâteau, Minecraft proposera même des menus in-game inédits avec une interface dédiée. La durée de vie du contenu devrait approcher les 10 heures nous sommes donc sur quelque chose de massif.

Minecraft Dungeons & Dragons DLC sera disponible sur toutes les plateformes au printemps 2023. En bref pour coïncider avec la sortie du film dont voici d'ailleurs le synopsis :

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Edgin Darvis a passé des années à travailler en tant que membre des Harpers, jusqu'à ce que sa femme soit tuée par un sorcier rouge qu'il avait affronté lors d'une mission. Accompagné du barbare Holga Kilgore, Edgin a tenté de se refaire une vie avec sa fille Kira.

Notons que ce DLC pour Minecraft est totalement décorrélé de l'épisode Minecraft Dungeons qui date de 2020. Et c'est d'autant plus surprenant.