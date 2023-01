Depuis quelques temps les adaptations au cinéma ou en série donnent de bonnes surprises à l'image de la série actuellement disponible sur Amazon sur The Last of Us ou encore celle du film Super Mario Bros. De quoi donner quelques espoirs pour Donjons et Dragons qui a en plus un casting 5 étoiles avec de grosses stars hollywoodiennes. On notera notamment Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé Jean-Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head et Hugh Gran. Rien que ça. De quoi sauver le film ? La nouvelle bande annonce semble en tout cas prometteuse.

Donjons et Dragons montre sa nouvelle bande annonce

La première chose que l'on note et c'est important pour savoir où l'on met les pieds, c'est que le film Donjons et Dragons mise sur l'humour en plus de ces effets spéciaux. On l'aime ou l'on n'aime pas, mais c'est en tout cas la direction que veulent prendre les réalisateurs Jonathan Goldstein (scénariste de Spider-Man: Homecoming) et John Francis Daley (réalisateur de Game Night).

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes.

Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action.

Pour le reste on peut saluer les effets spéciaux de qualité et globalement le respect de l'univers Donjons et Dragons même si il est encore trop tôt pour s'en faire une idée définitive. De toute façon Hasbro semble veiller au grain. Pour le reste, réponse le 12 avril 2023 dans les salles obscures.

Attendez-vous ce film sur la plus célèbre licence de jeu de rôle ?