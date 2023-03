Si vous aimez Minecraft et que vous aimez construire d'énormes projets, vous avez probablement déjà trouvé un moyen de faciliter les choses. Notamment via des mods qui peuvent être installés et qui permettent de simplifier la construction en ayant une influence directement sur le terrain comme le biome. Si les éditeurs et outils de ce type existent depuis longtemps, rien n'est hélas officiel et "simple d'usage" pour le joueur occasionnel.

Minecraft envisagerait de vous simplifier la vie

Partant du postulat qu'il faut installer un module tiers pour simplifier la construction, Mojang serait sur le point d'apporter au jeu une fonction officielle Minecraft World Editor à Bedrock (à savoir la version du jeu la plus simple à l'usage). On doit cette information à Roger Badgerman sur Twitter, bien connu pour avoir toujours de belles informations sur Minecraft. Voyez plutôt son message :

Ne vous inquiétez pas les créateurs ! J'ai aussi des choses pour vous…

Voici un aperçu du mode éditeur de Bedrock, en cours de réalisation.

Une autre source en parle

Cette fuite vient corroborer les propos de SmokeyStack qui en novembre 2022 avait publié les résultats d'une recherche d'information dans le code source du jeu :

La dernière version de #Minecraft contient ces extraits, il semble que le mode éditeur soit très proche pour Bedrock.

D'après les premiers retours, ce module World Editor officiel ne serait disponible que sur la version PC de Minecraft. Reste à savoir si cela finira par arriver aussi plus tard sur les versions consoles et mobiles. En tout cas cela devrait permettre au joueur occasionnel qui n'a pas forcément le temps de mettre le nez dans les mods de se concentrer uniquement sur le jeu et l'élaboration de projets de grandes envergures.