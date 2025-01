Si les 200 millions de copies vendues pour GTA 5 sont impressionnantes, ce n'est rien comparé à Minecraft. Avec plus de 300 millions d'unités écoulées, et plus de 200 millions d'utilisateurs rien que pour le mois de décembre 2024, le bac à sable de Mojang est le plus gros succès de tous les temps. Aucun jeu vidéo n'a réussi à faire mieux ou aussi bien, et ce n'est pas demain la veille que quelqu'un pourra le détrôner. Hormis si son créateur parvient à réaliser l'impossible...

Notch prêt à développer Minecraft 2 ?

Le rachat de Mojang en 2014 par Microsoft, pour un montant de 2,5 milliards de dollars, a permis à son créateur Markus « Notch » Persson de voler de ses propres ailes et d'assouvir son envie de revenir à des projets plus petits. Actuellement, ce dernier travaille donc en indépendant sur un nouveau jeu qui mêle roguelike et dungeon crawler à la première personne. Il cite notamment ADOM, Nethack, Legend of Grimrock esp 2 et Eye of the Beholder comme influences. Mais le créateur de Minecraft a également une autre idée en tête : une suite spirituelle.

« J'ai pratiquement annoncé Minecraft 2. Je me suis dit que les gens voulaient peut-être réellement que je fasse un autre jeu très similaire au premier » a-t-il déclaré sur son compte personnel X. « Je ne me préoccupe pas vraiment de savoir quel jeu je ferai en premier (ou même si j'en crée d'autres), mais je suis sur un nouveau jeu. Alors je me suis dit que je serais totalement prêt à lui donner la forme d'un successeur spirituel de Minecraft, et j'ai mis en place un sondage à ce sujet » ajoute t-il. Une déclaration qui va faire l'effet d'une bombe chez les fans.

Et une suite officielle avec Microsoft ?

Dans le même temps, le créateur affirme ne pas vouloir empiéter sur les plates-bandes de son ancien studio et de Microsoft. « J'ai donc l'intention de le faire d'une manière qui n'essaie en aucun cas d'empiéter sur le travail incroyable de l'équipe de Mojang, et sur que Microsoft est en train de faire avec succès en faisant de la merde ». Au détour d'un autre post, Notch se dit prêt à accepter un Minecraft 2 officiel.

« Si pour une raison quelconque Microsoft voulait que je le fasse, et que nous arrivions à nous mettre d'accord sur les conditions, je serais absolument prêt à le faire. Je leur donnerais même une part bien plus importante que ce que je me sentirais obligé de faire, juste pour montrer que je ne le fais pas avec de mauvaises intentions. Mais ce sera difficile de travailler avec moi » indique t-il. Si une suite spirituelle est envisageable, un second épisode officiel parait beaucoup plus improbable, dans la mesure où cela reviendrait à prendre le risque de diviser l'immense communauté de fidèles. En attendant, la franchise sera de retour le 2 avril 2025 avec Minecraft le film, tandis qu'une version PS5 native est disponible depuis l'année dernière.

Source : Notch via X.