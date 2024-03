Une certaine nouveauté se fait demander par les fans de Minecraft depuis plus de 10 ans, et ça y est, Mojang va enfin réaliser leur souhait. Il était temps !

Minecraft commence vraiment à se faire vieux, mais sa popularité semble toujours aussi grande. Le jeu cubique va nous accompagner pendant encore de longues années, c'est une certitude. Mojang continue de prendre soin de sa création, et d'implanter des mises à jour plus ou moins régulières. La prochaine sur la liste va justement vous intéresser. Et là, on ne rigole pas. Cela fait une éternité qu'une bonne partie de la communauté réclame un ajout bien précis, et le studio l'a enfin entendu. L'attente va pouvoir prendre fin.

Plus de dix ans d'attente pour cet ajout dans Minecraft

En 2011, dans la version Java de Minecraft, un nouvel animal a été ajouté : le loup. Un fidèle compagnon qui ne nous a jamais quittés. Il est possible de l'affronter, mais également de l'apprivoiser, de lui donner un nom, bref, ça peut être votre camarade pour le reste de l'aventure. Il y a juste un hic dans tout ça. Contrairement aux chats, pour ne citer qu'eux, on trouve seulement une espèce de loup. C'est tout. Donc forcément, pendant un bon bout de temps, des fans ont milité pour que ça change. En vain ? Plus maintenant !

C'est officiel, Mojang est en train de tester huit variations différentes pour le loup. Ce n'est pas une blague, après environ 13 ans d'attente, le rêve va devenir réalité. On exagère un peu, mais c'était vraiment attendu au tournant par pas mal de monde. Dans un message publié sur le site officiel de Minecraft, la firme a expliqué que chaque variante de l'animal vivra dans son propre biome, et qu'il y en aura des plus rares que d'autres. De toute évidence, les développeurs ne vont pas faire les choses à moitié, et on ne pourrait pas demander mieux.

Pour le moment, ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Ce bel ajout débarquera dans Minecraft avec la prochaine grosse mise à jour. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà découvrir cette nouveauté via le snapshot le plus récent. Ce dernier comprend également l'armure de loup qui se faisait grandement désirer. De leur côté, les fans sont aux anges : « ils ont enfin ajouté les variantes pour les loups ! », « Minecraft est de retour avec ça », « c'est le meilleur snapshot du jeu », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux.