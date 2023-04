Ce n'est pas la première fois que le monde du jeu vidéo embarrasse un gouvernement. On se souvient par exemple du projet The Uncensored Library (toujours dans Minecraft) qui permet d'accéder à une libre collection de connaissances pour lutter contre la censure dans certaines dictatures. Plus précisément plus de 200 livres censurés dans de nombreux régimes totalitaires. Cette fois c'est un serveur Discord Minecraft qui pose problème, notamment dans le contexte de la Guerre en Ukraine.

Discord gène la Défense Américaine

Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec ce qui se passe en Ukraine, les gouvernements sont assez crispés, notamment sur la divulgation de données sensibles. Partant de ce postulat, l'armée américaine et plus largement le département de la Défense est en "crise" à cause d'une fuite d'informations sur un serveur Discord dédié à Minecraft. En effet comme le reporte le très sérieux Wall Street Journal, les documents contiendraient des détails sur la guerre en Ukraine, les alliés américains, des plans militaires russes, etc. C'est au total des dizaines de documents avec la mention Top Secret qui ont fait surface sur ce fameux serveur. Par la suite, les dites informations classifiées ont continué à se répandre comme une trainée de poudre, passant par l'habituel forum 4chan, Twitter et le réseau social Telegram.

Quand des joueurs Minecraft divulguent des documents Top Secret

D'après le site d'investigation Bellingcat, la fuite pourrait avoir commencé sur un serveur Discord appelé WowMao, qui est géré par le YouTuber du même nom. Plus précisément, un membre du serveur a publié plus de 30 documents entre le 1er et le 2 mars. Le tout n'a été supprimé que le 7 avril dernier. Le site note aussi que cela pourrait provenir d'un autre serveur portant le nom de Minecraft Earth Map. Ainsi, le 4 mars dernier, deux utilisateurs se disputaient apparemment au sujet de la guerre en Ukraine. L'un d'eux, pour avoir le dernier mot finit par publier 10 documents confidentiels sur l'Ukraine qui sont restés sur le serveur pendant un mois, sans attirer l'attention des instances gouvernementales américaines.

Le rapport du WSJ indique que les États-Unis sont en train d'évaluer les dommages de la fuite, la qualifiant tout de même de "l'une des plus importantes de documents américains hautement classifiés de l'histoire récente". Des responsables de la Défense ont déclaré que certains des documents semblaient authentiques, mais que d'autres pourraient avoir été modifiés. Difficile de connaitre le fin mot de l'histoire mais une enquête est en cours. Discord travaille actuellement avec les forces de l'ordre pour enquêter sur les fuites.