Pour celles et ceux du fond, oui, Minecraft est toujours bien en vie. Il se porte même à merveille, comme le montre la dernière mise à jour déployée. Elle était majeure, amenant des nouveautés comme l'augmentation de la vie des loups. Si on parle encore de ça, c'est parce que Microsoft a un message à l'encontre des joueurs. En vérité, c'est plus un avertissement, car le jeu souffre actuellement d'un problème qui a une conséquence grave. Il peut tout simplement supprimé votre monde.

Ce n'est pas une blague, ce souci technique peut véritablement effacer votre monde de la surface de Minecraft. C'est le géant américain en personne qui l'affirme, mais heureusement, il a une explication pour nous. Visiblement, ça survient lorsqu'on essaye de mettre à jour le titre sur PC via l'application Xbox. De ce qu'on nous dit, Mojang « continue à enquêter sur ce problème de perte de monde et il bloque actuellement la mise à jour de Windows pour empêcher la potentielle disparition des mondes ». Mais alors, comment est-ce qu'on règle ça ?

Pour le moment, le studio suggère de passer par « l'outil de réparation des services de jeux » sur PC, qui se trouve également dans l'application Xbox. Ce faisant, vous n'allez normalement pas rencontrer ce vilain bug. « L’utilisation de cet outil met à jour les services de jeu pour les passer en version 19.87.13001.0, ce qui évitera l’erreur de mise à jour ». Dans le doute, on vous conseille de tout de même de faire attention en faisant la manipulation. Maintenant, voici la marche à suivre pour contourner le problème :

Lancez l'application Xbox sur PC

Cliquez sur votre photo de profil

Appuyez sur « Assistance »

Cliquez sur « Outil de réparation des services de jeux »

Cliquez sur « Démarrer la réparation »

Une fois que ce sera fait, Mojang vous conseille aussi de passer Minecraft en version 1.20.70 ou 1.20.71 si ce n'est pas déjà fait. Pour cause, sans ça, il est possible de ne plus avoir accès à des services en ligne, y compris le multijoueur cross-plateform. N'hésitez donc pas à le faire sans plus tarder.