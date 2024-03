C'est en tout cas ce qu'a en premier lieu rapporté le compte X (anciennement Twitter) Xbox News for Koreans. Au pays du matin calme, une entité étatique a approuvé ce qui s'apparenterait à un nouveau modèle de Xbox Series. Ceci pourrait signifier un déploiement très proche, comme c'est le cas lorsque la Corée du Sud classifie le « PEGI national » des jeux à venir. Cela vient également balayer les doutes quant à l'abandon du hardware gaming par Microsoft.

Un nouveau modèle de série pour la Xbox Series

Hier en Corée du Sud, l'agence nationale de recherche radio a approuvé ce qui semble être le prochain modèle de la Xbox Series. Tout du moins, c'est un kit de développement qui a été classifié. Celui-ci porte le numéro de modèle 2089 et aurait été fabriqué en Chine et au Vietnam. Si la mention d'une agence de radio peut paraître étrange, sa ratification du modèle est on ne peut plus sérieuse.

Xbox News for Koreans explique cela pour celles et ceux n'étant pas au fait des lois du pays. « Selon les lois coréennes, tout appareil électronique doit être analysé par l'agence. Ce afin de s'assurer qu'il n'existe aucun risque d'endommager l'environnement des ondes radio. Sans certification, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil dans le pays ». Ainsi, ce mystérieux kit de développement d'une très probable Xbox Series est désormais prêt à l'utilisation en Corée.

Une arrivée prochaine du modèle qui a leaké ?

Sans être aussi médiatisée que la PS5 Pro, la nouvelle Xbox Series a déjà refait parler d'elle il y a un mois via un leak. Aux dernières nouvelles, il faudrait s'attendre à une sorte de refresh de la Series X faisant l'impasse sur le lecteur. Une console qui se voudrait donc 100% numérique, un peu comme la PS5 Slim dépourvue de Blu-Ray. Connaissant la stratégie de Microsoft, qui essaie de faire disparaître les jeux physiques au profit du Game Pass et du Cloud Gaming, cela pourrait revêtir une part de vérité. Ce changement ne serait toutefois pas très bien vu par les joueurs.

Mis à part la validation du kit de développement en Corée du Sud, le reste est toutefois à prendre avec de prudentes pincettes. L'histoire nous a cependant déjà montré qu'une telle ratification est souvent synonyme d'une sortie quelques mois plus tard. Une confirmation officielle de Microsoft potentiellement bientôt permettra donc d'en avoir vraiment la certitude. Pour rappel, les modèles originaux sortis en 2020 avaient été certifiés dans le pays en juin 2020. Ils sont ensuite sortis en novembre de la même année.