Décidément, il y a des déclarations que l'on préférerait ne jamais entendre. Comme quoi, dans le monde du jeu vidéo comme ailleurs, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela fait de nombreux mois que des rumeurs circulent concernant une version next-gen de Minecraft pour Xbox Series X/S. Une nouvelle fuite semblait aller dans ce sens il y a tout juste quelques jours... Mais Microsoft semble voir les choses autrement.

Minecraft et la grosse attente

Des rumeurs circulent depuis un moment sur une version de Minecraft avec ray tracing pour Xbox Series X/S, sans toutefois avoir de confirmation officielle de la part de Microsoft ou Mojang. Ces spéculations étaient alimentées par des listes de classement, d'abord repérées en août via le comité de notation allemand USK, et plus récemment aux États-Unis via l'ESRB. Bien que ces listes ne fournissent aucune information sur d'éventuelles nouvelles fonctionnalités, la communauté de fans nourrissait de grands espoirs. L'une des attentes les plus notables était l'intégration du ray tracing, une technique graphique très appréciée des joueurs.

Pour mémoire, le ray tracing permet de créer des images plus réalistes dans les jeux vidéo. Grâce à lui, chaque rayon de lumière est suivi depuis sa source, comme le soleil ou une lampe, jusqu'à l'endroit où il atterrit, comme un mur ou un objet. Cette technique calcule ensuite comment la lumière interagit avec les surfaces, créant des ombres, des reflets et des effets comme vous les verriez dans le monde réel. Le résultat ? Des graphismes beaucoup plus beaux et réalistes. Dans Minecraft, c'était particulièrement bluffant avec la mise à jour RTX. Et récemment Nvidia a retenté l'expérience avec Half-Life 2 RTX.

Microsoft déçoit

Même si cette potentielle version Xbox Series pour Minecraft est très attendue, Microsoft vient de mettre un coup d'arrêt aux espoirs des joueurs. Dans une déclaration à Eurogamer, l'entreprise a précisé que ces listes n'étaient "pas indicatives" d'une éventuelle nouvelle version dans un "futur proche". De quoi se taper la tête contre les murs.

Compte tenu du nombre de plates-formes et de zones géographiques dans lesquelles Minecraft est disponible, nous procédons périodiquement à des évaluations et à des mises à jour avec différents conseils régionaux," a expliqué un porte-parole de Microsoft. "Cette note récente n'indique pas de nouvelles versions ou de support de plate-forme pour Minecraft dans un avenir proche.

Sur Twitter, c'est déjà un festival de tristesse (et de rage).

Certains joueurs vont même plus loin et accusent Mojang d'être paresseux :

Mojang est un studio de développement incroyablement paresseux et incompétent qui publie du contenu comme si seuls Notch et Jeb travaillaient encore sur le jeu.

De votre coté, que pensez-vous de cette nouvelle déclaration de Microsoft ?