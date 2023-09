La plupart d'entre vous connaissent sans doute WordPad, cet outil de traitement de texte gratuit mis au point par Microsoft en 1995. Son fonctionnement, basique et facile à prendre en main, permettait de rédiger un texte, prendre des notes ou autres. On pouvait ensuite mettre tout cela en forme grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Mais c'est aujourd'hui une époque révolue, puisque la firme va mettre un terme à ce logiciel.

Microsoft dit adieu à WordPad et bonjour à Word

Eh oui, c'est bel et bien la fin d'une ère. Comme nous l'explique Microsoft, WordPad disparaîtra lors de la sortie d'une prochaine version de Windows. Ce sera donc soit au cours de la future mise à jour de Windows 11, soit au moment où Windows 12 débarquera. L'outil bureautique va ainsi rejoindre dans la tombe l'assistant virtuel Cortana, récemment supprimé. Mais alors, pourquoi avoir pris cette décision ? Visiblement, le géant américain semble vouloir inciter les gens à tourner leurs regards vers Word, son logiciel payant.

Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi comme .doc et .rtf et le Bloc-notes Windows pour les documents en texte brut comme .txt.

Il faut dire qu'il n'y avait plus grand intérêt à recourir à WordPad, le digne successeur de Microsoft Write. Non seulement ses fonctionnalités étaient limitées, pour justement pousser à l'achat de Word, mais il y a maintenant de meilleures options à notre disposition. On pense notamment à OneNote, Notepad ou OpenOffice Writer. Il ne reste plus qu'à lui dire adieu, car il marque tout de même la fin d'une longue période d'existence. Pour rappel, Paint avait failli subir un sort similaire, mais c'était sans compter sur la colère des utilisateurs du logiciel de dessin. En 2019, Microsoft revient alors sur sa décision. Une belle histoire, mais qui ne va probablement pas s'appliquer ici.