Minecraft est un véritable cas d'école, tant son histoire est totalement folle. Un jeu développé sous le coude par un développeur unique qui finira par devenir incontournable. Pire encore, Minecraft est désormais l'un des jeux les plus vendus de toute l'histoire du jeu vidéo. Un succès colossal qui est entre les mains de Microsoft depuis de nombreuses années, après le rachat de la licence à son propriétaire. À partir de là, les choses se sont nettement accélérées, et les spin-offs ont commencé à voir le jour. L'objectif est clairement de capitaliser au maximum sur la franchise, et jusqu'ici, ça marche assez bien. Seulement il arrive un moment où certains jeux ont donné tout ce qu'ils pouvaient. C'est notamment le cas avec ce spin-off de Minecraft particulièrement apprécié.

Minecraft va bientôt lâcher l'un de ses jeux

25 millions de joueurs, c'est le chiffre assez hallucinant enregistré par Minecraft Dungeons, un hack'n slash dans l'univers cubique créé par Mojang. Ce Diablo-like de pixels a connu des jours heureux depuis son lancement il y a quelques années. Visiblement, il a même rencontré le succès, certainement aidé par sa présence dans le Xbox Game Pass, mais aussi grâce à son extrême accessibilité. Jusqu'ici, le jeu était maintenu en vie et recevait des mises à jour régulières. Cependant, la prochaine mise à jour, la 1.17, signera par la même occasion son arrêt de mort.

Dans un communiqué partagé sur le blog officiel de la firme, le studio en charge du jeu déclare que « les équipes de développement sont désormais passées à autre chose ». Et donc, que Minecraft Dungeons ne sera donc plus mis à jour. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que les développeurs travaillent sur un nouveau jeu dans l'univers Minecraft, bien que l'on ne sache pas encore lequel. Vu le succès de Minecraft Dungeons, il ne serait pas étonnant de voir apparaître une suite un de ces quatre. À voir donc. Mais pour l'instant, si vous étiez fans du jeu, sachez que ses jours sont comptés. Après la mise à jour 1.17, il n'y aura plus rien à se mettre sous la dent, vous voilà prévenus.