Sorti en 2011 sur PC, Minecraft s'est ensuite au fil des années installé sur la plupart des consoles. Il lui manquait cependant encore une plateforme à ajouter à son tableau de chasse cubique. Mais cet écueil est officiellement corrigé depuis aujourd'hui.

Minecraft pose enfin ses cubes sur un nouveau terrain

Mojang Studios a en effet annoncé il y a quelques heures qu'une version native de Minecraft a enfin été développée pour PS5, un peu en retard par rapport à la version Xbox Series. Pour l'heure, cela prend la forme d'une version preview, qu'il est possible d'essayer dès maintenant. Celles et ceux détenant une version PS4 peuvent également en profiter gratuitement.

Pour cela, Mojang Studios indique qu'il faut vous rendre dans les paramètres du jeu, puis dans la catégorie « Preview ». Dans cette version PS5 précoce de Minecraft, on peut y trouver en plus de l'expérience de base la mise à jour Tricky Trials. Le studio prévient cependant que des bugs seront certainement à déplorer et compte sur les joueurs pour les signaler.

Mais qu'attendre exactement de cette version PS5 de Minecraft ? Pour l'heure, les améliorations ne sont pas encore très flagrantes. On peut toutefois remarquer une meilleure distance d'affichage (36 blocs au lieu de 28 sur PS4), ainsi qu'un meilleur anti-aliasing. Gageons que la version finale profitera des mêmes bienfaits que celle sur Xbox Series, comme un framerate jusqu'à 120 fps, du ray tracing, voire le plein support de la manette DualSense. Voilà en tout cas un moyen comme un autre d'attendre la fameuse adaptation du jeu en film avec notamment Jason Momoa et Jack Black au casting.