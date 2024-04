Le film Minecraft, prévu pour une sortie en salles le 4 avril 2025, promet d'être une aventure grandiose pour les fans du célèbre jeu vidéo. Après une longue période de développement marquée par plusieurs changements de réalisateurs et de scénaristes. Le projet est finalement prêt à prendre vie sous la direction de Jared Hess. Avec un script achevé et la production sur le point de commencer au printemps 2024.

Quelques images et indices pour le film Minecraft

Le casting du film Minecraft rassemble des noms prestigieux, avec Jason Momoa et Matt Berry confirmés dans des rôles non spécifiés. Leurs participations ont été annoncées en avril 2022 et mai 2023 respectivement. Eveillant la curiosité sur les personnages qu'ils pourraient incarner, notamment l'hypothèse que Momoa pourrait jouer le rôle de Steve, le protagoniste masculin du jeu vidéo​​. D'autres acteurs talentueux se joignent à eux, tels que Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jack Black, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, et Jemaine Clement. Bien que leurs rôles n'aient pas encore été divulgués​.

Une chose est sûre, la fidélité à l'esthétique unique du jeu vidéo Minecraft est une priorité évidente pour les créateurs du film. Des photos de décors, qui ont fuité sur internet, montrent des arbres reprenant fidèlement la forme cubique caractéristique du jeu. Ces images offrent un aperçu de l'engagement des producteurs à reproduire l'univers de Minecraft avec authenticité. Cette approche minutieuse est un bon présage pour les spectateurs. Signalant une expérience visuelle immersive et respectueuse de l'univers du jeu​. Même si ça ne signifie pas forcément que la qualité sera au rendez-vous. Comme toujours.

La trame narrative reste, à ce stade, entourée de mystère. Néanmoins, il est clair que le film souhaite transcender la simple adaptation pour offrir une aventure épique. Le choix d'un casting diversifié et talentueux constitue un début de réponse. Les fans du jeu, ainsi que les nouveaux venus, peuvent s'attendre à une sortie pour 2025. Du moins, si aucun nouveau retard n'intervient d'ici là.