Microsoft frappe fort avec Edge Game Assist, une nouvelle fonctionnalité pensée pour les joueurs PC. Ce navigateur intégré permet d’accéder à des guides, astuces et services en pleine partie, sans interrompre le jeu. Une idée simple mais efficace qui pourrait séduire de nombreux gamers. Comment ça marche ?

Un navigateur pensé pour le gaming

Edge Game Assist fonctionne directement via la Game Bar, l’interface de jeu intégrée à Windows. Il agit comme un navigateur in-game qui détecte automatiquement le jeu auquel vous jouez. Si le titre est compatible, il propose des guides et des astuces adaptés. Une aide précieuse pour les joueurs bloqués sur un passage difficile. Pas de jeu compatible ? Pas de problème. Vous pouvez aussi effectuer une recherche manuelle pour trouver des solutions en ligne. En plus, le navigateur peut être épinglé à l’écran, parfait pour suivre un tutoriel tout en jouant.

Des fonctionnalités pratiques et bien pensées

Microsoft a conçu Edge Game Assist pour répondre aux besoins réels des joueurs. Voici ce qu’il offre :

Suggestions automatiques : le navigateur reconnaît certains jeux et propose directement des astuces ou des guides.

: le navigateur reconnaît certains jeux et propose directement des astuces ou des guides. Mode épinglé : vous pouvez garder le navigateur visible en permanence, pratique pour consulter un guide tout en restant dans l’action.

: vous pouvez garder le navigateur visible en permanence, pratique pour consulter un guide tout en restant dans l’action. Support multimédia : regardez des vidéos YouTube en parallèle de votre partie, comme des walkthroughs ou des tutoriels.

: regardez des vidéos YouTube en parallèle de votre partie, comme des walkthroughs ou des tutoriels. Accès à d’autres services : besoin de discuter sur Discord, d’écouter Spotify ou de streamer sur Twitch ? Edge Game Assist permet d’utiliser ces plateformes sans quitter le jeu.

Autre point fort : le navigateur partage ses données avec Edge classique. Vous n’aurez pas à vous reconnecter à vos comptes, tout est synchronisé.

Un lancement avec des jeux compatibles

Edge Game Assist prend en charge certains jeux dès son lancement. Voici les titres compatibles :

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Fortnite

Hellblade II: Senua’s Saga

League of Legends

Minecraft

Overwatch 2

Roblox

Valorant

Pour ces jeux, le navigateur propose des astuces spécifiques, détectant automatiquement votre progression. Cela dit, vous pouvez utiliser Edge Game Assist avec n’importe quel autre jeu. La recherche et les services restent disponibles, même sans suggestions automatiques.

Avec Edge Game Assist, Microsoft répond à un besoin réel. Selon leurs recherches, 40 % des joueurs PC consultent des guides ou des astuces en pleine partie. Jusqu’ici, cela nécessitait souvent de basculer entre le jeu et un navigateur externe. Désormais, tout se fait sans interruption, directement dans l’interface.

Source : Microsoft