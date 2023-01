Depuis l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, on a le droit chaque semaine à un véritable flot d'informations. Entre partisans mais surtout détracteurs, ce coup de Trafalgar financier crispe bien des esprits. Cette fois ce sont deux géants de la tech, à savoir Google et Nvidia qui expriment une vive inquiétude. Le premier semble d'ailleurs vouloir rentrer littéralement en guerre.

Google et Nvidia font une contre-attaque contre Microsoft

Ainsi donc tel que rapporté par le très sérieux journal Bloomberg, Google et Nvidia auraient été en contact avec la Financial Trade Commission (l'organisme américain qui s'occupe du commerce) au sujet de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Les deux sociétés ont déclaré à la FTC que Microsoft obtiendrait un avantage injuste dans les jeux mobiles, par abonnement et basés sur le cloud, si l'acquisition se concrétisait.

Pire, Google a apparemment fait des commentaires pour s'opposer catégoriquement à l'acquisition. Et autant dire que quand on a un géant de la Tech aussi puissant et important contre soi, c'est forcément une mauvaise chose. De son coté, Nvidia est visiblement plus mesuré, en soulignant simplement que l'avantage de Microsoft serait injuste, laissant ainsi le soin à la FTC de faire ce qu'elle veut de cette information.

C'est tout de même intéressant de noter qu'en février 2021, c'était l'exact inverse qui se produisait et Microsoft avait fait une véritable levée de boucliers pour s'insurger contre le rachat d'ARM par Nvidia. Comme quoi la roue tourne.

Heh, eh bien, Microsoft a soulevé les mêmes préoccupations lorsque Nvidia a tenté d'acquérir Arm (qui est tombé à l'eau). C'est presque amusant de voir ces géants de la technologie se battre les uns contre les autres…

Dans tous les cas, Google semble bien décidé à ne pas laisser Microsoft continuer dans son objectif de rachat d'Activision. Reste à voir ce que réserve la suite des événements.