Google souhaite chambouler un peu son moteur de recherche en dévoilant un nouveau système de défilement en continu. Cela permet notamment à l'utilisateur de ne pas avoir à changer de page pour avoir tout à portée de molette sans "chargement".

Google fait une annonce

C'est via le compte officiel du géant américain que l'on peut apprendre la nouvelle :

À partir d'aujourd'hui, nous introduisons le défilement continu sur le bureau en anglais aux États-Unis afin que vous puissiez continuer à voir plus de résultats de recherche facilement. Lorsque vous atteignez le bas d'une page de résultats de recherche, vous pourrez désormais voir jusqu'à six pages de résultats.

Comme c'est indiqué dans le tweet de Google, cette nouveauté est pour le moment uniquement accessible aux USA. Mais généralement ce genre de changement fini par débarquer dans les autres pays pour se "mondialiser". Cela pourrait apporter plus de visibilité sur des sites webs qui n'apparaissent pas forcément en première page et qui auront désormais l'occasion d'être vus plus facilement par l'utilisateur.

Notons tout de même que le défilement continu est également disponible pour la recherche Google sur les appareils mobiles depuis octobre 2021. Mais ce n'était pas le cas sur PC (et autres). Quoi qu'il en soit, ce changement rend l'expérience de recherche Google similaire aux flux sur les applications de médias sociaux comme Twitter et Facebook ou encore TikTok ou Instagram.

Que pensez-vous de ce changement ? Cela va t-il changer vos habitudes de navigation sur internet ?