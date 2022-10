La Guerre en Ukraine continue de faire rage et les victimes sont de plus nombreuse. Dans le lot, des acteurs du jeu vidéo comme ce développeur de Metro.

Un développeur de Remedy Entertainment a annoncé qu'un de ses collègues qui avait précédemment travaillé sur Metro Exodus a été tué dans les combats en Ukraine. Voici le message en question :

Dans son post, il explique le développeur de 4A Games portant le nom de Andrii "Nizrok" Korzinkin a été tué lors d'une mission de combat en Ukraine alors qu'il luttait pour l'indépendance du pays. Visiblement, Korzinkin a travaillé comme animateur chez 4A Games et était responsable de la plupart des animations du FPS Metro Exodus.

Dans son message d'hommage, Stepanov explique comment Korzinkin était fortement influencé par le travail du créateur de God of War Cory Barlog. Il loue aussi son caractère et son désir de sans cesse vouloir s'améliorer pour devenir un meilleur développeur avec de nouvelles compétences. Il souligne aussi son sens de l'humour et sa bonne humeur générale.

Korzinkin n'était pas le seul développeur de jeux à prendre les armes pour défendre l'Ukraine mais cette triste nouvelle va sans nul doute marquer le milieu du jeu vidéo. On se souvient aussi du studio ukrainien GSC Game World qui développe Stalker 2 et qui est actuellement délocalisé en République Tchèque pour la sécurité de ses employés. Le studio avait aussi donné des nouvelles via une longue vidéo explicative sur le contexte du pays.