Metal Gear Solid Delta, le remake de MGS3 Snake Eater, sera t-il prêt pour 2025 ? C'est en tout cas le souhait du producteur Noriaki Okamura. « Notre priorité absolue est d'offrir à nos fans un Metal Gear Solid Delta: Snake Eater soigné et de haute qualité » a t-il confié au moment d'adresser ses vœux de la nouvelle année auprès du média japonais 4Gamer. Ce remake est pour le moment attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le titre pourrait vous réserver une énorme surprise.

Metal Gear Solid 3 Remake jouable partout, tout le temps ?

Virtuous et une partie des membres restants de Konami sont donc à l'oeuvre sur Metal Gear Solid Delta. Une nouvelle version qui, à l'inverse de Silent Hill 2 Remake, prendra moins de risques. « En ce qui concerne le remake, je voulais qu'il soit le plus fidèle possible à l'original et qu'il y ait le moins de changements possibles. L'histoire, les doublages, le game design, je voulais que ce soit très proche de l'original » nous a révélé le producteur Noriaki Okamura lors de notre rencontre pour la première prise en main de ce Metal Gear Solid 3 Remake.

Et c'est clairement le cas puisque le plus gros changement réside surtout dans les graphismes. Bien sûr, il y a eu des ajustements notamment avec la vue revisitée à la troisième personne de Subsistence, mais la refonte sous Unreal Engine 5 ainsi que le redesign des personnages est ce qui se voit le plus. Pour le moment, Konami a annoncé Metal Gear Solid 3 Remake sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Mais le jeu pourrait s'infiltrer ailleurs et ça a même leaké par le biais de Nate The Hate qui a déjà démontré avoir accès à des informations en avant-première.

« [D'autres] jeux tiers dont j'ai entendu parler incluent Metal Gear Solid Delta, qui sortira en 2025. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie pour toutes les plateformes. Mais j'espère que ce sera une sortie simultanée parce que si ce jeu sort disons à l'été 2025, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ». MGS3 Remake ou Delta, comme vous préférez, serait donc l'un des portages dans les cartons du constructeur pour sa Nintendo Switch 2.

Source : Nate The Hate.