Konami a décidé de ressortir plusieurs de ses licences populaires ou oubliées des cartons. Silent Hill 2 Remake arrive au mois d’octobre, tandis que Metal Gear Solid 3 Remake, de son vrai nom Metal Gear Solid Delta, devrait débouler en 2025. Pour le moment, le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il fait beaucoup parler de lui. Récemment encore, on le comparait à l’original, prouvant que de nombreuses améliorations étaient d’ores et déjà visibles et que quelques nouveautés étaient aussi attendues.

Metal Gear Solid 3 Remake veut faire les choses bien

Des nouveautés qui viendront moderniser le jeu sans le dénaturer. C’est la promesse des développeurs. Metal Gear Solid 3 est l’un des épisodes les plus aimés de la franchise et l’un des plus importants également. Si Konami a bien quelque chose à ne pas louper, c’est bien ce remake puisque son succès déterminera assurément celui de tous les autres jeux et projets à venir concernant la franchise.

Metal Gear Solid Delta est donc extrêmement attendu par les fans. C’est d’ailleurs là un véritable coupe-gorge pour Konami. Entre l’image de l’éditeur qui a grandement été atteinte avec tous les dramas qu’il y a eu et le passif avec Hideo Kojima, qui quant à lui profite d’une aura toute particulière et d’une armée de fans qui ne jurent que par ses œuvres… faire un remake d’un jeu comme MGS 3 nécessite donc de s’y prendre bien. Et pour faire les choses bien justement, les développeurs ont non seulement décidé de ne pas trop bousculer ce qui a déjà été fait dans le jeu d’origine, mais aussi d’en garder l’essence.

L'ancienne équipe n'a pas été oubliée

Lors d’une interview sur YouTube, le producteur Noriaki Okamura a été clair. L’ancienne équipe n’a pas participé au développement de ce nouveau remake et Hideo Kojima n’a rien à voir avec ce nouveau jeu, même s’il aurait adoré ça. « J’adorerais travailler à nouveau avec M. Kojima et le reste de l'équipe. Si cela pouvait arriver, ce serait un rêve. » Il est cependant réaliste et sait que « les gens sont passés à de nouvelles choses et à de nouveaux engagements » et de toute manière, après ce qu’il s’est passé avec Konami, les relations doivent être tendues.

Cependant, tous les anciens développeurs seront remerciés et mentionnés dans les crédits pour leur travail sur l'œuvre originelle. Les fans devraient donc être particulièrement heureux de la nouvelle.

Metal Gear Solid 3 Remake fera donc office de bon élève et rendra hommage aux développeurs de l’époque. « Ils font également partie de ces jeux » conclut Okamura.

Metal Gear Solid Delta n’a pas encore de date de sortie, mais le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC.