Metal Gear Solid 3 Remake possède une très belle édition collector Deluxe, et vous pouvez justement vous la procurer, ainsi que le jeu de base, en précommande. Foncez !

Le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Konami a récemment dévoilé des détails sur l'édition collector du jeu. La bonne nouvelle, c'est que la dite collector est disponible en précommande en France. Comme toujours, si vous espérez vous en procurer une, il va falloir faire très vite

La très belle Deluxe de Metal Gear Solid 3 Remake est en précommande

La semaine dernière, Konami a diffusé un nouvel épisode de sa série Metal Gear Solid Legacy, après la présentation du trailer de gameplay de Metal Gear Solid 3 Remake: Snake Eater. Les fans ont eu le plaisir de retrouver David Hayter, la voix emblématique de Solid Snake, Naked Snake, et Big Boss, qui a partagé des informations sur les nouvelles mécaniques et améliorations graphiques du remake. Le jeu promet de moderniser le gameplay tout en restant fidèle à l'esprit original, et les visuels présentés sont impressionnants.

En parallèle, Hayter a dévoilé la version collector, appelée Tactical Edition, qui est disponible en précommande pour 199 dollars. Hélas, celle-ci n'étant pas dispon ible en Europe, il faudra se contenter de la version Deluxe à 99 euros qui est justement en précommande un peu parotut et qui contient :

Le jeu jeu en version physique

Un boitier steelbook

Un écusson brodé fox

Des cartes postales

Dans une boite collector

La version Day 1 pour PS5 et Xbox Series est aussi disponible au prix de 79,99+ euros.

Metal Gear Solid Remaje: Snake Eater sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC via Steam. La date de sortie n'a pas encore été révélée, mais les précommandes sont déjà ouvertes, permettant aux fans de réserver leur copie du jeu tant attendu.