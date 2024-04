Impossible d’être passé à côté de la série Mercredi, véritable sensation dès sa sortie en 2022 sur Netflix. La série revient sur l’adolescence chaotique de Mercredi, la jeune fille de la Famille Addams, placée dans un lycée “particulier” à la suite de mauvais comportements dans ses précédents établissements. La jeune femme au visage fermé, campée par une Jenna Ortega hallucinante, se retrouve alors rapidement prise dans de sombres histoires.

Le succès est instantané, la série explose les records et Jenna Ortega devient l’une des stars les plus bankables d’Hollywood. La saison 2 a rapidement été confirmée par Netflix et se fait désormais attendre. Mais elle arrive, lentement mais sûrement. En attendant, le casting continue de gonfler et une nouvelle tête vient s'ajouter à l'affiche. Là, ça commence vraiment à devenir du sérieux.

La saison 2 de Mercredi promet déjà du lourd sur Netflix !

Si Ortega ou encore son amie Emma Myers feront bien entendu partie de ceux qui rempileront pour la saison 2 de Mercredi, plusieurs nouvelles têtes sont également attendues. Variety, toujours bien informé sur le sujet, nous annonce qu’une nouvelle actrice de talent rejoint à son tour la série. Il s’agit de Thandiwe Newton, visage que l’on a déjà pu croiser dans la série Westworld ou encore dans différents longs métrages comme Mission Impossible 2 ou À la recherche du Bonheur.

Thandiwe Newton ©Getty Image

On ne sait pas encore qui interprétera l’actrice, mais toujours est-il qu’elle aura bel et bien un rôle. Elle rejoindra notamment Steve Buscemi, fraîchement annoncé lui aussi dans cette nouvelle saison de Mercredi.

La série n’a toujours pas de date de sortie, mais on la sait déjà en tournage depuis quelques temps. Mystérieuse jusqu’au bout, on ne sait pas non plus de quoi la saison 2 va traiter. Même si il a été dit que la Famille Addams aurait un peu plus de place et que les relations de Mercredi devraient être davantage développées. Wait and see comme on dit.