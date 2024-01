Netflix regorge de séries à succès, mais il arrive parfois que certaines cartonnent au point de devenir totalement incontournables, quitte à faire exploser les records de la plateforme. C’est ce qu’il s’est passé avec Mercredi, la série portée par la talentueuse Jenna Ortega qui livre une performance assez incroyable. Se focalisant principalement sur l’adolescente un brin dérangée de la célèbre Famille Addams, Mercredi a su séduire son public avec ses personnages attachants, son intrigue et son univers gothique, horrifique saupoudré d’un peu de légèreté et d’humour noir. Et ça devrait se renforcer avec la prochaine saison.

Mercredi va revenir en grande forme pour la saison 2

On le sait, Mercredi reviendra prochainement avec une saison 2, bien que l’on ne sache pas quand cette dernière arrivera. Ce qui est sûr en revanche, c’est que l’écriture est avancée et que le tournage ne devrait plus trop tarder. Certains parlent même du mois d’avril, ce qui ne serait pas déconnant dans la mesure où l’actrice principale affirme avoir déjà eu des scripts entre les mains et que ça s’annonce très bien.

Lors d’une interview donnée à l’occasion des Emmy Awards, Jenna Ortega a affirmé que la prochaine saison devrait être surprenante. Selon l’actrice, il faut s’attendre à plus d’action et plus d’horreur, mais pas que. « J'ai reçu quelques scripts maintenant pour la deuxième saison, et nous nous tournons définitivement vers un peu plus d'horreur […] Il y a de très bonnes répliques et je pense que tout est plus grand. Il y a beaucoup plus d’action. Je pense que chaque épisode ressemblera davantage à un film, ce qui est une bonne chose. »

Plus grande, plus horrifique et plus orientée action. La saison 2 de Mercredi devrait assurer le spectacle et ravir les fans de la première heure. Il a également été annoncé que la Famille Addams au complet devrait avoir un peu plus de place dans cette prochaine saison, là où les membres étaient un poil relégués au second (voire troisième) plan dans la première saison. Bon après, la série s’appelle quand même Mercredi, c’est elle la star.

Quoi qu’il en soit, Mercredi reviendra prochainement sur Netflix et devrait cartonner une nouvelle fois. Mais pour l’heure, il va falloir patienter.