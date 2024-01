Chaque mois, la plateforme de SVOD Netflix remplit son catalogue de nouveaux ajouts divers et variés. Elle en profite également pour faire un peu le ménage, en faisant partir quelques programmes. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée d'une série assez particulière dans moins de deux semaines. En effet, elle marque le retour d'une œuvre iconique dont le nom va sans aucun doute rappeler de nombreux souvenirs à certains spectateurs.

Le retour d'une série culte sur Netflix

Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de Masters of the Universe : Revolution. Dit comme ça, vous êtes peut-être un peu perdu. En fait, on a affaire à l'univers de Musclor. Ce dernier est de retour sur Netflix dans une nouvelle série d'animation. Celle-ci est toujours chapeautée par Kevin Smith (en collaboration avec Mattel Television Studios et la plateforme), qui s'était également occupé des Maîtres de l’Univers : Révélation il y a maintenant trois ans. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'une bande-annonce inédite a récemment été publiée, et elle va vous mettre l'eau à la bouche.

Lors de son annonce en novembre dernier à l'occasion de la Geeked Week, les fans de la première heure étaient aux anges. Eh oui, on parle tout de même d'une licence qui a vu le jour au début des années 80. En plus, ça en a sûrement rassuré plus d'un suite à l'annulation du film Netflix qui, rappelons-le, a entraîné une perte de 30 voire 60 millions de dollars. Masters of the Universe : Revolution est une manière de rectifier le tir, et de faire potentiellement découvrir la franchise à un public nouveau. Mais alors, de quoi ça parle ?

On ne connaît pas grand-chose à propos de l'intrigue dans sa globalité, mais le postulat de départ est plutôt clair. Adam va devoir choisir entre le fait d'être humain, ou de gouverner en tant que Musclor. Mais dans l'ombre, un nouvel ennemi est en train de se préparer à attaquer. Hordak, le leader de l'Empire Horde, est de retour, et il compte bien mettre des bâtons dans les roues de nos protagonistes. Bien évidemment, Skeletor est aussi présent, et il possède la puissance de Motherboard. On a envie d'en voir plus, et ce sera bientôt à découvrir sur Netflix.

Qui est au casting ? Et le nombre d'épisodes ?

Du coup, qui sera au casting de cette nouvelle série ? Attention, on a affaire à des gros noms. Par exemple, Skeletor sera doublé par nul autre que Mark Hamill (Star Wars). Quant à Musclor, Netflix a fait revenir Chris Wood. L'acteur est surtout connu pour ses rôles dans Vampire Diaries et Supergirl. En outre, on relève également la présence de Lena Heady et Liam Cunningham, qui ont tous deux joué dans Game of Thrones. Quant à Tila, elle sera incarnée par Melissa Benoist, et non Sarah Michelle Gellar comme c'était le cas en 2021.

Pour le nombre d'épisodes, cette série va adopter le même format que la précédente. On aura donc d'abord cinq premiers épisodes, et cinq autres quelques mois après. Ils devraient - normalement - durer plus d'une vingtaine de minutes chacun. Du côté de la date de sortie, il faut se montrer encore un tout petit peu patient, puisque ça arrive le 25 janvier 2024.