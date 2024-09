Quoi de neuf dans les nouveautés Max du 2 au 8 septembre 2024 ? Plusieurs pépites à (re)voir dans les nouveaux films et un documentaire sur l'une des séries les plus cultes de tous les temps.

Notre tour d'horizon hebdomadaire des plateformes SVOD touche à sa fin. Après Netflix, Disney+ et Prime Video, on se focalise sur les premières sorties Max de septembre 2024. Et ça va clairement être l'un des plus beaux mois de la courte histoire de la plateforme lancée en juin 2024 par Warner Bros Discovery. Il y a un tas de séries à ne pas manquer au niveau des films et des séries avec un spin-off très attendu directement lié au Chevalier Noir. Du très lourd.

Tous les films Max du 2 au 8 septembre 2024

L'agenda des nouveaux films Max du 2 au 8 septembre 2024 commence (très) bien avec une oeuvre qui va vous faire vibrer, ou vous laisser de marbre, Drive. Le bijou de Nicolas Winding Refn (Bronson, la trilogie Pusher...) avec Ryan Gosling et Carey Mulligan. Un long-métrage violent qui hypnotise dès les premières secondes grâce à sa bande-son magistrale, dont le formidable morceau Night Call du français Kavinsky. Si vous ne l'avez jamais vu, foncez ! Et si c'est déjà le cas, vous pouvez le revoir le son à fond.

Les sorties Max de la semaine 36 sont très riches et les abonnés auront également le droit à The Social Network. Une pépite signée cette fois par David Fincher (Fight Club, Seven) qui raconte la naissance de Facebook (Meta). En résulte un biopic très redoutable grâce à la mise en scène du réalisateur, au script d'Aaron Sorkin et au casting. Même si vous n'êtes pas intéressés par la société en elle-même, ça vaut réellement le coup. Imitation Game, Ray et The Wrestler sont aussi des films qu'on vous recommande pour les sujets traités et par l'investissement de leurs acteurs respectifs. Pour vous détendre, il y a également la trilogie L'Auberge Espagnol avec Audrey Toutou ou encore Romain Duris qui arrive sur Max.

1/09 Drive - un film d'action intense avec Ryan Gosling (l'OST est magistrale) 12 Years a Slave - l'histoire vraie de Solomon Northup, un afro-américain libre, enlevé en plein New York pour être vendu comme esclave en Louisiane dans les années 1840 Polisse - un drame français avec Karin Viard et Joey Starr Comment tuer son boss ? 1 et 2 - double ration de films comiques américains sur des employés qui en on ras le bol de leur patron. The Wrestler

2/09 Close

3/09 Le Cours de la vie Imitation Game - l'histoire vrai d'Alan Turing, prodige des mathématiques qui sauva des millions de vie en écourtant la seconde guerre mondiale et en créant l'un des tout premier ordinateur. Avec Benedict Cumberbatch

4/09 She Came to Me Les 3 films Bridget Jones Billy Elliot - l'histoire touchante d'un jeune garçon qui n'aime qu'une chose par dessus tout, la danse. Snowpiercer : Le Transperceneige

5/09 Ray - le biopic sur Ray Charles avec Jamie Foxx qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur

6/09 The Social Network L'Auberge Espagnole / Les Poupées Russes / Casse-tête Chinois - le célèbre triptyque de Cédric Klapisch Mr et Mme Adelman -

7/09 Burn After Reading



Toutes les séries du 2 au 8 septembre 2024

La série The Penguin est bien l'une des sorties Max de septembre 2024, mais il faut encore patienter quelques jours. Pour l'instant, la plateforme de Warner Bros Discovery vous propose de (re)découvrir une sitcom cultissime française : Un Gars, une Fille. Un programme qui relate la vie quotidienne mouvementée d'un jeune couple, Jean (Jean Dujardin) et Alex (Alexandra Lamy). Le service compte aussi ajouter de deux documentaires d'ici dimanche prochain. Le premier, Hadden Clark : L'assassin qui parlait à Jésus, a été préparé par Michael Bay (The Rock, Bad Boys) et retrace le parcours du serial killer assez peu connu Hadden Clark.

Le second documentaire s'adresse à tous les fans de l'une des séries les plus cultes de tous les temps : Les Soprano. Un chef d'oeuvre absolu du petit écran que l'on doit, comme souvent, à HBO. « Alex Gibney plonge au cœur de la psyché du célèbre créateur et scénariste des « Sopranos », David Chase, pour éclairer sa vie et sa carrière tout en offrant une fenêtre unique sur son travail inégalé sur cette série emblématique ». Wise Guy: David Chase and Les Soprano sera visible sur Max à partir du 8 septembre 2024.

2/09 Garbage Boy and Trash Can - Unitaire jeunesse

3/09 Hadden Clark : L'assassin qui parlait à Jésus - série docu sur le sérial killer du même nom, méconnu et pourtant...

7/09 Un Gars, une Fille – Saisons 1 à 5 - la sitcom cultissime avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy

8/09 Wise Guy: David Chase and Les Soprano - Documentaire sur la série culte éponyme



Source : Max.