La plateforme Max a fait le plein de nouveautés pour le mois de septembre 2024 et parmi la pléthore de programmes qui arrivent, une série a retenu toute l’attention. Il s’agit de The Penguin, la série spin-off de The Batman, de Matt Reeves, avec Robert Pattinson. Un film extrêmement bien reçu et qui aura par ailleurs prochainement droit à une suite. Mais avec un The Batman 2, c’est par le biais de la série portée par Colin Farrell que l’univers va s’étendre. Seulement voilà, les showrunners ont fait une révélation qui risque grandement de décevoir les fans.

La prochain série tiré de l'univers de Batman pourrait bien décevoir certains

Oui, The Penguin se passe bel et bien dans l’univers de The Batman et c’est bien le même Pingouin interprété par Farrell que l’on va suivre. D’autres personnages seront bien évidemment de la partie, comme Sofia Falcone, la fille du grand mafieux Falcone, bien connu des fans du Chevalier Noir. C’est rare, mais on s’apprête à découvrir l’envers du décor de Gotham, les coulisses de la pègre qu’affronte habituellement Batman. D’ailleurs, en toute logique, si Gotham est mise à feu et à sang, comme le laisse entendre la dernière bande-annonce (visible ci-dessous), on est en droit de se dire que Batman passera distribuer quelques baffes, ou, au pire, laissera entrevoir son ombre en guise de caméo. Eh bien… non.

Ce sera assurément une grosse déception pour les fans, mais il a été confirmé par les showrunners que Batman ne sera pas de la partie. Dans les colonnes du magazine SFX, relayé par nos camarades de GamesRadar, Lauren LeFranc, scénariste et showrunner, a pris la parole concernant les rumeurs de l’apparition de Robert Pattinson dans la série, et les a démenties.

Pas besoin de Batou quand on a Pingu

« Les films de Matt se déroulent à travers le prisme de Batman, donc vous êtes en hauteur, vous regardez la ville d'en haut. C'est une perspective différente. Avec Oz, vous êtes dans les rues de la ville, vous êtes dans le sable, la boue et la crasse. [...] C'est donc une expérience différente. », précise-t-elle. Pas de Batou, Oz Cobb aura des ennemis autres que le Chevalier Noir cette fois. Mais pour autant, The Penguin aura la même ambiance que le film.

Matt Reeves, réalisateur du long métrage, affirme qu’il ne manque rien de fondamental dans la série. Elle se suffit à elle-même. « Nous savons que c'est le monde de Batman », précise-t-il. « On s'engage dans une voie différente. Le spectre de Batman est là. Celui de l'Homme-Mystère est là. L'ombre de tout ce qui se passe dans le dernier film est là. Il le nourrit. Et c'est exactement là que nous commençons. »

Pour rappel, The Penguin se passe en effet après les événements de The Batman alors que Gotham a été secouée par une attaque de grande ampleur. Un créneau que compte bien prendre Le Pingouin pour mettre la main sur les rues de la ville.

The Penguin est attendu pour le 20 septembre prochain en exclusivité sur la plateforme Max.

Source : Gamesradar