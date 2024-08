Max fait le plein avant la rentrée et boucle l'été avec deux très gros films, dont un excellent, et une série qui s'annonce déjà marquante. Elle fait suite à un film a qui fait énormément de bruit à sa sortie, il y a une vingtaine d'années de ça.

C’est le dernier arrivé chez nous et pourtant, Max ne se laisse pas impressionner par la concurrence. À peine débarqué, la plateforme met le paquet pour tenir tête à Netflix, Prime Video ou encore Disney+, les principaux géants de la SVOD. En plus de s’appuyer sur un catalogue déjà bien installé avec notamment des pépites comme House of the Dragon, Max fait aussi régulièrement le plein de nouveautés. C’est encore le cas cette semaine avec deux très gros films et une série événement.

Tous les films Max de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024

Presque tous les programmes de la semaine vont débouler en même temps. Les films, notamment, seront tous disponibles les premiers jours. Deux très gros longs-métrages, de vrais blockbusters. Le premier n’est autre que Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, juste avant le très bon Oppenheimer. Dans Tenet, on suit un agent de la CIA qui va se retrouver pris dans une affaire qui le dépasse complètement. Il doit alors agir pour éviter un conflit à l’échelle mondiale. Si, dans le fond, Tenet est relativement convenu, c’est dans la forme qu’il excelle, notamment avec ses séquences d’action savamment mises en scène qui jouent avec le temps. Une vraie prouesse visuelle.

Moins beau, mais au moins aussi explosif, c’est Shazam! La Rage des Dieux qui débarque cette semaine sur Max. Second film du super-héros DC qui affronte ici un nouveau grand méchant, mais il ne sera désormais plus seul… Un film pop-corn qui n’a pas brillé au cinéma, mais qui vous fera assurément passer le temps.

27/0 8 Tenet - le dernier blockbuster de Christopher Nolan avant Oppenheimer

8 29/0 8 Shazam! La rage des Dieux - le retour du héros comique de DC

8

Toutes les séries de la semaine du 26 aout au 1er septembre 2024

Pour les séries, Max joue les timides. Pas de grosses folies au menu, mais une série événement tout de même. La Cité des Dieux : la lutte continue arrive enfin sur la plateforme. Quelques épisodes qui font suite au film du même nom, La Cité des Dieux, également disponible sur Max. Pour rappel, le film racontait l’explosion du trafic de drogue dans l’une des favelas brésiliennes les plus violentes du pays. Un film tiré d’un livre autobiographique qui a marqué les esprits en 2003. La série reprend le flambeau et poursuit l’histoire, vingt ans plus tard, avec les mêmes protagonistes et le même casting. Un nouveau choc ? À vous d’en juger dès cette semaine.