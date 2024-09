C’est le petit dernier de la bande puisqu’il n’est dispo en France que depuis le mois de juin, mais Max a un catalogue déjà bien garni. Pour autant, il ne cesse d’ajouter des nouveautés à une cadence assez folle, très similaire à Netflix notamment, même si Prime Video et Disney+ ne sont pas loin non plus. Cette semaine sur Max, on va surtout avoir droit à une bonne dizaine de films, dont une saga désormais culte pour les amateurs de films d’action, et un blockbuster lui aussi extrêmement apprécié, autant que sa suite très récente d’ailleurs.

Tous les films Max de la semaine du 9 au 15 septembre 2024

À partir du 11 septembre, les choses vont aller très vite sur Max puisque les sorties vont s’enchaîner. On va notamment avoir droit à l’intégralité de la saga Jason Bourne, de La Mémoire dans la Peau à L’Héritage. Une franchise de films d’action culte à bien des niveaux. Outre les séquences d’action intenses, les films se démarquent par une vraie intelligence scénaristique et une réalisation aux petits oignons, en tout cas pour les premiers. Si bien d’ailleurs que La Mémoire dans la Peau sera souvent copiée, mais jamais égalée.

Enfin, autre temps très fort de la semaine, l’arrivée de Dune, Première Partie avec Zendaya et Timothée Chalamet. Le blockbuster de science-fiction en a mis plein la vue à sa sortie et a presque mis tout le monde d’accord. Sa suite, sortie il n’y a pas si longtemps que ça au cinéma, a cartonné également. Manque de bol, sa sortie sur Max, ce n’est pas pour tout de suite. Chaque chose en son temps.

À cela s’ajoutent d’autres films notables comme Les Autres, thriller horrifique avec Nicole Kidman, Contact avec Jodie Foster (Le Silence des Agneaux), Matthew McConaughey (Interstellar) ou encore Jerry Maguire avec Tom Cruise. Que du beau monde cette semaine sur Max.