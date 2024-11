Si Dragon Age The Veilguard est actuellement sous le feu des projecteurs, pour le meilleur et malheureusement pour le pire, BioWare à un autre atout dans sa manche : Mass Effect. Oui, aujourd’hui nous sommes le 7 novembre, c’est le N7, un jour très spécial pour la licence de science-fiction. C’est généralement un rendez-vous pour les fans et l’occasion pour BioWare de nous donner des nouvelles. Bon, cette année, c’est Dragon Age The Veilguard qui a tiré toute la couette et a même ajouté quelques goodies à récupérer en jeu pour fêter ce jour très spécial pour Mass Effect. Mais que les fans se rassurent, on a bien eu le droit à une surprise concernant la franchise.

La licence Mass Effect prépare une grosse surprise avec Amazon

Non, cela ne concerne pas Mass Effect 4, ou 5 selon les goûts de chacun, mais bien un autre projet qui s’annonce tout aussi énorme. Variety nous révèle en exclu qu’Amazon MGM est en train de travailler sur une série Mass Effect. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on en entend parler puisqu’en 2021 il se disait déjà que quelque chose était en chantier. Désormais, il semblerait que c’est confirmé si l’on en croit nos très sérieux confrères toujours très bien renseignés.

Variety va même plus loin et nous révèle que le scénariste et producteur ne serait nul autre que Daniel Casey, déjà scénariste sur un grand nombre de succès au cinéma comme Fast & Furious 9, une référence pour certains, une source d’angoisse pour d’autres. Toujours est-il que l’homme n’en est pas à son premier coup d’essai. Par ailleurs, Michael Gamble, producteur exécutif chez BioWare, serait aussi de la partie. Voilà qui est tout de même un peu plus rassurant.

Cette annonce est ma préférée de la Citadelle... (en tout cas, on espère)

Quoi qu’il en soit, c’est une surprise qui devrait plaire aux fans, ou du moins attiser sérieusement leur curiosité. Pour l’heure, la série n’en serait qu’à ses balbutiements et aucun autre nom n’a filtré. De même, l'intrigue est tenue secrète. A voir si la série retrace le voyage épique, pour ne pas dire légendaire, de Shepard dans la trilogie originale, ou si elle partira au contraire sur quelque chose de totalement nouveau. Il faut dire que la licence est vaste et dispose d’un univers riche assez incroyable. On croise les doigts pour que l’adaptation soit du même calibre que celle de Fallout, également produite sous l’étendard d’Amazon.

Le géant ne s’arrête plus, entre Fallout, God of War ou encore Tomb Raider et maintenant Mass Effect, il se font plaisir chez Amazon

Source : Variety