Amazon continue d'enrichir son équipe pour le projet de série TV Tomb Raider. Il faut bien admettre que c'est assez ambitieux. Il y a donc un gros coup à jouer en terme d'adaptation et il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur.

Le projet Tomb Raider d'Amazon prend forme

Ainsi, l'équipe de Tomb Raider est désormais plus grande avec l'arrivée récente de Megan McDonnell, scénariste ayant travaillé sur des projets Marvel tels que WandaVision et The Marvels. Selon un rapport récent de Variety, Megan McDonnell a été confirmée comme faisant partie de l'équipe travaillant sur la série Tomb Raider d'Amazon.

McDonnell, connue pour son approche créative, a partagé qu'elle s'inspire souvent de ses propres expériences lorsqu'elle écrit des personnages. "La plupart de mes histoires commencent par un état d'esprit, une crise ou un sentiment que je vis, puis je réfléchis à la façon d'explorer cela à travers la fiction spéculative", a-t-elle déclaré.

McDonnell rejoint donc Phoebe Waller-Bridge (Indiana Jones et le Cadran de la Destinée) qui contribue également à apporter les aventures de Lara Croft sur le service de streaming. Waller-Bridge est censée être la productrice exécutive de la série Tomb Raider aux côtés de Ryan Andolina, ancien chef de la comédie et du drame dans l'entreprise. Mais aussi Amanda Greenblatt, ancienne responsable des accords globaux.

Pour ce qui est du scénario, on ne sait pour le moment absolument rien. Il devrait s'agir d'une histoire totalement nouvelle et inédite.

Lara Croft à la pelle

Dmitri M. Johnson, via sa société dj2 Entertainment, est également prévu pour faire partie de cette production. Johnson a exprimé son intérêt pour l'adaptation de jeux tels que Life is Strange et Disco Elysium pour Amazon. Il semble donc beaucoup miser sur le jeu vidéo.

Parallèlement à la série, Amazon est également en train de développer un film basé sur Tomb Raider. En outre, la division de jeux vidéo d'Amazon collabore avec Crystal Dynamics pour créer le prochain jeu. Amazon a assuré un "soutien total" à Crystal Dynamics pour la réalisation de ce jeu, et Amazon Games sera l'éditeur du jeu une fois celui-ci terminé. Indépendamment des efforts d'Amazon, Netflix travaille actuellement sur une série animée Tomb Raider, dont la sortie est prévue pour l'année prochaine.

Ainsi, l'univers de "Tomb Raider" semble prêt à s'étendre considérablement, avec plusieurs adaptations en cours, promettant de nouvelles explorations captivantes de l'icône Lara Croft sur différents formats et plateformes.