Pour le N7 Day, Dark Horse Direct et BioWare régalent les fans de Mass Effect avec une nouveauté de taille : une statue ultra-détaillée de Commander John Shepard à l’échelle 1/6e, disponible en précommande pour 169,93 €. Reproduit dans une posture de combat, Shepard est équipé de son fusil d’assaut M-8 Avenger et de sa célèbre Omni-Blade, prêt à affronter n’importe quel ennemi.

Un design personnalisable et des détails impressionnants pour cette figurine Collector Mass Effect

La statue de Shepard, d’une hauteur de 36,8 cm, est réalisée en polyresine par Substance Model Works et peinte par J.W. Productions. Chaque exemplaire est numéroté à la main et limité à 1 000 unités, en faisant un objet rare pour les collectionneurs. De plus, elle est personnalisable : vous pouvez choisir entre deux têtes interchangeables pour afficher Shepard avec ou sans son casque N7 emblématique. Un socle numéroté et un certificat d'authenticité complètent cette pièce de collection. Histoire de faire plaisir aux collectionneurs et surtout aux fans de Mass Effect.









Dimensions et poids

Hauteur : 36,8 cm

: 36,8 cm Largeur : 21 cm

: 21 cm Profondeur : 18 cm

La statue Mass Effect, avec son emballage, pèse environ 11,34 kg. L’emballage, lui, mesure 50,8 cm de longueur, 35,6 cm de largeur et 35,6 cm de hauteur, reflétant le soin apporté au produit. C'est donc un très gros bébé. En précommandant avant le 13 novembre 2024, les fans peuvent bénéficier d’une réduction de 20 $. La livraison est prévue entre juin et août 2025. La boite contient :

Statue de Shepard à l’échelle 1/6e

Deux têtes interchangeables (avec et sans casque N7)

Socle numéroté

Certificat d'authenticité

Si jamais vous avez envie de craquer, cela se passe sur ce lien.

Source : Dark Horse