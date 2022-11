Aussi attendu que Dragon Age : Dreadwolf, Mass Effect 5 a profité du N7 Day pour faire du teasing et titiller la curiosité des fans avec l’un des personnages les plus appréciés de la licence.

Après une trilogie monstrueuse et un Andromeda en demi-teinte, Bioware avait mis la saga Mass Effect en standby pour s’occuper d’autres projets, comme le défunt Anthem. Mais en 2018 et 2020, le studio a annoncé son grand retour aux commandes des ses licences phares avec Dragon Age Dreadwolf et Mass Effect 5 .

Si les nouveaux titres sont depuis assez discrets, BioWare a profité du N7 Day, jour consacré à son RPG spatial, pour faire un peu de teasing en vidéo.

Mass Effect 5 fait monter la sauce

C’est via son compte Twitter officiel que le studio a partagé un court clip. On y voit un relais cosmodésique en piteux état et plusieurs objets et vaisseaux graviter autour. Mais c’est surtout une étrange transmission audio parasitée qui a attisé la curiosité des fans.

Décrypté depuis, le message met en évidence un personnage secondaire récurrent et apprécié de la licence, Liara T’Soni, la magnifique Asari, qui semble discuter avec… un Geth, ces entités robotisées bien souvent nos adversaires dans la trilogie principale.

(Geth)

Liara : « Je peux le voir… Comment avons-nous pu rater ça ? »

(Geth)

Liara : « Exactement, le Conseil va être furieux… même s'ils devraient savoir maintenant qu'il ne faut pas sous-estimer la défiance humaine. »

Un nouveau teaser qui soulève encore de nombreuses questions. Liara parle-t-elle du relais délabré ? De Shepard ? Et qu’est-ce que l’espèce humaine a encore fait ? Quel est le rôle de Liara dans Mass Effect 5 ?

Bioware s'amuse avec ses fans

Autant de questions qui amusent les développeurs puisque peu après, Michael Gamble, Directeur de Projet sur Mass Effect 5, a partagé un nouveau concept art en y insérant un nouveau message codé.

On peut y voir un Turien, un Krogan et un Quarien dans ce qui semble être une cité gigantesque. Le développeur en a profité pour de nouveau faire allusion à Liara en la citant et en énumérant les identitésque celle-ci à endosser, dont une encore gardée secrète. Ce qui laisse suggérer que Liara aura un rôle véritablement important dans ce prochain Mass Effect, ce qui devrait plaire à un grand nombre de fans.

En revanche, pour l’heure, il va falloir prendre son mal en patience avant d’y voir plus clair. Mis à part ces nombreux teasers, BioWare n'a rien partagé de concret à se mettre sous la dent, bien qu'il a de nouveau affirmé que le développement de Mass Effect 5 se passait très bien dans une nouvelle mise à jour de son blog.