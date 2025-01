Studio marquant de l’industrie, Insomniac nous a gratifiés de très nombreux jeux depuis des décennies. Certains sont d’ailleurs devenus tout simplement cultes, et la plupart des licences créées par le studio sont toujours d’actualité. Si beaucoup ont oublié le FPS Disruptor, injustement passé sous les radars en 98, personne ne peut zapper Spyro, le petit dragon Violet, ou encore Ratchet & Clank, mascotte de PlayStation désormais. Mais dernièrement, c’est surtout avec ses Marvel’s Spider-Man que le studio brille. On espère par ailleurs que le Marvel’s Wolverine actuellement en développement sera du même acabit, on croise les doigts. Rien n’aurait été possible sans une équipe soudée, mais malheureusement tout a une fin et le studio va au-devant de grands changements.

Changement de direction pour le studio derrière Marvel's Spider-Man et Ratchet & Clank

Playstation et Insomniac ont annoncé un changement de leaders pour le studio suite au départ d’une figure de ce dernier, Ted Price, ancien directeur, qui prend une retraite bien méritée après 30 ans de service. Trois co-directeur prendront donc la relève : Chad Dezern, Ryan Schneider et Jen Huang tous vétérans chez Insomniac, la plupart ayant roulé leur bosse à tous les niveaux au sein du studio.

De gauche à droite : Chad Dezern, Ryan Schneider et Jen Huang, les nouveaux codirecteurs d'Insomniac ©Sony - Insomniac

Ted Price quittera donc le studio dès le mois de mars après avoir longuement travaillé sur les dernières productions comme Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Rachet & Clank Rift Apart. Dans un long message, il affirme partir sereinement, heureux d’avoir pu travailler au sein du studio pendant trois décennies, et se montre rassurant quant à l’avenir d’Insomniac avec la nouvelle direction et les projets en cours.

Ted Price, ex directeur d'Insomniac qui prend donc sa retraite en mars © Sony - Insomniac

Insomniac Games a encore beaucoup de travail

Pour l’heure, le studio travaille sur Marvel Wolverine qui devrait être le prochain gros jeu à débarquer. Il parait évidemment qu’un Marvel's Spider-Man 3 finira lui aussi par arriver à un moment ou à un autre. On espère d’ailleurs que quelques features du Marvel’s Spider-Man multijoueur qui a été annulé seront récupérés. Le projet, qui avait leaké lors de l’important piratage du studio il y a quelque temps, semblait extrêmement prometteur et misait notamment sur le multivers du spider-verse.

En attendant, vous pouvez toujours vous relancer sur Marvel's Spider-Man 2 ou encore Ratchet & Clank Rift Apart, les deux derniers gros jeux du studio disponible sur PS5.