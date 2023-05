L'exclusivité PS5 Marvel's Spider-Man 2 sera l'un des jeux les plus massifs de la console. Et attendant du gameplay, les développeurs font monter la sauce.

Le teasing autour de la sortie de Marvel's Spider-Man 2 ne s'arrête pas. Alors que les fans attendent fébrilement un bon gros trailer de gameplay, Insomniac Games promet du (très) lourd pour leur nouveau jeu.

L'exclu PS5 Marvel's Spider-Man 2 veut impressionner tout le monde

Quasiment deux ans après son annonce officielle, Marvel's Spider-Man 2 est toujours aussi discret. Après un maigre teaser, qui a néanmoins fait battre le cœur des fans à toute vitesse, on attend encore une date de sortie et une vraie vidéo de gameplay. D'après ce qui se dit, le prochain blockbuster de la PS5 serait disponible en septembre 2023.

Alors à quand la prise de parole officielle avec des extraits qui envoient ? Si les planètes sont alignées, qu'il n'y a pas de retard et que le journaliste Jeff Grubb a raison, un énorme State of Play ou PlayStation Showcase, se tiendrait la dernière semaine du mois de mai. Soit très bientôt. Et visiblement, les joueurs qui suivent Insomniac Games ne sont pas prêts.

Lors d'un live sur Twitch, Jon Paquette, directeur narratif au sein du studio, a déclaré que les développeurs travaillent d'arrache-pied pour que Marvel's Spider-Man 2 soit leur meilleur jeu à ce jour. Un titre encore plus fou que Marvel's Spider-Man Remastered et Ratchet and Clank Rift Apart.

Je suis tellement impatient pour Marvel's Spider-Man 2. Évidemment, je ne peux pas dire grand-chose. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de nous assurer que ce soit le meilleur jeu que nous ayons jamais réalisé. Et nous avons hâte de le partager avec vous tous. Via Twitter.

Bien que très classique, le premier volet avait déjà impressionné son petit monde sur PS4 par son exécution. Une valeur sûre pour une franchise qui s'est écoulée à plus de 33 millions d'exemplaires. Ce qui inclus le spin-off Miles Morales.

Marvel's Spider-Man Remastered PC (crédits : Steam).

Multivers, nouvelle technologie et surprise gratuite, les derniers détails

Les détails sur Marvel's Spider-Man 2 ne sont malheureusement pas très nombreux. On sait toutefois que Venom, joué par Tony Todd (Candyman de 1992) et sa voix caverneuse, sera de la partie. Quant au reste, on ne va pas se mentir, c'est encore extrêmement flou.

Un leak du fabricant de jouets Hasbro, démenti depuis par la société, certifiait que le multivers viendrait pimenter cette suite. Un damage control de l'entreprise après une petite tape sur la main de la part de Sony ? Possible. Mais il est tout autant possible qu'Hasbro ait été sincère dans leur déclaration. Nous devrions peut-être le savoir durant le PlayStation Showcase de mai. Tout est encore à faire donc.

Au cours d'une précédente interview, Elan Ruskin, lead engine programmer, a cependant teasé une nouvelle technologie pour Marvel's Spider-Man 2. Quelque chose de « cool » pour les dialogues. Davison Carvalho, concept artist freelance chez Marvel, devrait aussi apporter son importante expertise pour offrir une direction artistique très solide. Il a notamment oeuvré sur les films Doctor Strange, Captain America: Civil War, Captain Marvel ou encore Thor: Ragnarok. Des longs-métrages phares du MCU.

En attendant d'être fixé sur des détails, comme la date de sortie, ou de voir du gameplay, deux surprises ont récemment été dévoilées. Une préquelle gratuite en comics pour faire le lien entre les deux opus, et la disponibilité de Marvel's Spider-Man Remastered en version stand alone. Jusqu'à maintenant, il n'était accessible qu'en se procurant Marvel's Spider-Man Miles Morales Remastered. Si vous avez le jeu sur PS4, il est possible de payer 10 euros pour obtenir cette mise à jour graphique.