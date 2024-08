Jusqu'alors accessible seulement via des phases d'alpha et de bêta fermées, Marvel Rivals continue de se présenter comme un solide concurrent d'Overwatch dans l'arène des hero-shooters free to play. NetEase a en tout cas présenté durant l'Opening Night Live de la Gamescom de nouveaux éléments en ce sens, ainsi qu'une belle surprise.

Marvel Rivals déballe ses annonces fortes à la Gamescom

Avec déjà 23 super-héros à son actif, Marvel Rivals présente déjà un roster de lancement conséquent. Entre des personnages cultissimes comme Spider-Man, Hulk ou encore Iron Man en passant par de belles surprises comme Luna Snow et Jeff le Requin, le hero-shooter gratuit de NetEase présente un gros potentiel. Malgré des modes de jeu et des maps assez classiques, il tire toutefois son épingle du jeu avec des décors entièrement destructibles. Mais le studio chinois en gardait encore sous le coude pour la soirée d'ouverture de la Gamescom.

Dans un nouveau trailer spécialement dédié, nous avons ainsi pu découvrir de nouveaux héros qui seront disponibles sur Marvel Rivals. Là encore, nous avons eu droit à des présentations très prometteuses, dont le très attendu Captain America, ainsi qu'une agréable surprise avec le Soldat d'Hiver. Le hero-shooter en a également profité pour annoncer plusieurs nouveautés, comme des cartes tirées de lieux emblématiques et modes de jeu. Vous pouvez découvrir tout cela via la vidéo ci-dessous. Les fans seront également ravis d'apprendre que tous les héros présentés seront disponibles immédiatement, sans avoir à les débloquer par quelconque moyen.

Qui plus est, Marvel Rivals se laissera approcher par les participants à la Gamescom à Cologne du 21 au 24 août. L'occasion de se faire la main sur ce jeu gratuit en vogue, faisant la part belle aux super-héros Marvel. Un jeu à l'avenir prometteur, et un nouveau champion du genre hero-shooter ? Verdict final à sa sortie, désormais officiellement annoncée. Alors qu'on l'attendait courant 2025, le titre arrivera finalement le 6 décembre 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series !

Source : Marvel sur YouTube