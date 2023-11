L'acteur Wyatt Russell a partagé des détails sur son rôle dans le prochain film Marvel, Thunderbolts avec le média hollywoodreporter lors d'une conversation avec son père, Kurt Russell. Le tout pour la promotion autour de leur série Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters.

Bien que le tournage du prochain gros Marvel Thunderbolts n'ait pas encore débuté à cause de retards liés à des grèves, et que Russell n'ait pas encore lu le script final, il reste confiant quant à la qualité du projet. Il met en avant l'approche unique du film. Le décrivant comme bien différent des précédents films Marvel, offrant de nouveaux éléments de jeu.

Russell a exprimé son admiration pour l'équipe du film, citant des collaborateurs comme Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour et le réalisateur Jake Schreier. Il est convaincu que leur travail conjoint produira quelque chose d'intéressant. Mais surtout de différent, en utilisant au mieux les talents de chacun. Selon Russell, l'histoire de Thunderbolts est particulière. E bien qu'il ne puisse pas en parler en détail, il pense que les fans de Marvel trouveront ce film rafraîchissant et original. C'est evidemment tout ce que l'on souhaite. Surtout quand on voit les derniers films en date..

Je connais si bien Jake et je sais à quel point il est intelligent et à quel point il se soucie de créer quelque chose d'intéressant et différent. Et d'utiliser les talents de chacun au mieux de ses capacités. Et l'histoire que je pense qu'ils ont imaginée est vraiment intéressante. Je connais des parties de l'histoire et comment elle fonctionne, je ne peux pas en dire plus. Mais ce n'est pas un simple film Marvel comme vous l'avez vu dans le passé.