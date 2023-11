Avengers: The Kang Dynasty est, en théorie (et sous réserve que tout se déroule comme prévu), le prochain film Avengers que les spectateurs pourront découvrir en salle. Cependant, les récentes accusations de violence conjugale visant Jonathan Majors, qui interprète Kang, créent des tensions pour Marvel. L'entreprise est donc en train de revoir ses plans.

Un nouveau scénariste pour Avengers chez Marvel

Michael Waldron, connu pour avoir créé et été le showrunner de la première saison de Loki, a donc été choisi pour écrire le prochain film de Marvel Studios, Avengers: The Kang Dynasty. Déjà en charge de l'écriture d'Avengers: Secret Wars, qui suivra The Kang Dynasty, Waldron se voit confier les rênes des deux suites d'Avengers. Sa collaboration antérieure avec Marvel, notamment en tant que scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a renforcé la confiance du studio en ses compétences créatives.

L'annonce a été faite le 27 novembre 2023, dans un contexte où Michael Waldron s'impose comme l'un des esprits créatifs les plus fiables de Marvel. Kevin Feige, président de Marvel Studios, produira le film. L'entreprise américaine semble donc tout miser sur le long métrage. Choisir un auteur qui a une si bonne expertise pour les films qualitatifs, c'est un vrai bouleversement interne.

Changement de réalisateur, bouleversement interne

Récemment, il a été rapporté que Destin Daniel Cretton ne réaliserait pas le film afin de se concentrer sur d'autres projets Marvel. Comme la série télévisée Wonder Man. Avengers: Kang Dynasty est prévu pour une sortie en salles le 1er mai 2026, ce qui laisse à Waldron suffisamment de temps pour écrire le scénario tandis que la recherche d'un réalisateur commence. Des rumeurs font mention du potentiel retour de... Sam Raimi (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Comme expliqué, le film précédera Avengers: Secret Wars, prévu pour le 7 mai 2027, qui clôturera la Phase 6 de l'Univers Cinématographique Marvel.

En parallèle, Waldron a signé un accord pluriannuel avec Marvel et 20th Television. Pour lui et sa société de production, Anomaly Pictures, couvrant à la fois le cinéma et la télévision. Sa société de production, qu'il a lancée avec son partenaire producteur Adam Fasullo, travaille actuellement sur une gamme complète de projets non dévoilés.

Waldron et Fasullo, qui se sont rencontrés et liés d'amitié lors du développement de la série acclamée Heels pour Starz, continuent d'explorer de nouvelles avenues créatives sous la bannière d'Anomaly Pictures. Reste à savoir si des projets qui touchent Marvel sont dans le lot.