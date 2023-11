Zack Snyder et l'univers DC au cinéma, ce n'est pas forcément fini. Mais l'homme pourrait revenir à une seule et unique condition. Voici ce que l'on peut apprendre.

Zack Snyder, célèbre pour ses réalisations dans l'univers DC, notamment Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, et la version director's cut de Justice League, a partagé son intérêt pour un retour potentiel à l'univers DC avec un projet bien spécifique. Une arrivée pour le DCU ?

Snyder de retour dans le DCU ?

Snyder a eu un appel téléphonique avec James Gunn pour parler du DCU. En fait, le réalisateur a révélé qu'il pourrait être tenté de revenir pour diriger une adaptation fidèle de The Dark Knight Returns, un roman graphique écrit par Frank Miller. The Dark Knight Returns met en scène une version vieillie de Bruce Wayne qui sort de sa retraite pour affronter, entre autres, Superman. Ce récit a plusieurs points communs avec Dawn of Justice de Snyder, notamment une scène recréant la couverture iconique du roman graphique.

Cependant, pour l'instant, Snyder est pleinement engagé dans un autre projet ambitieux sur Netflix. Il travaille sur Rebel Moon, un conte de science-fiction qui sera diffusé en deux parties, accompagnées de versions longues par le réalisateur. La première partie de Rebel Moon sera disponible sur Netflix le 22 décembre, avec une sortie en salle limitée dès le 15 décembre. En parallèle de ses projets actuels, Snyder a récemment discuté avec le magazine SFX des perspectives d'avenir, montrant un avenir prometteur pour ses réalisations.

En attendant de voir si Snyder reviendra à l'univers DC, il continue de laisser sa marque dans l'industrie du cinéma avec ses projets actuels et à venir.

Une belle histoire

L'histoire de Zack Snyder avec DC est marquée par son rôle crucial dans la création du DCEU (désormais DCU).