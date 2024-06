Annoncé en 2019 et attendu en 2025, ce film Marvel semble s'embourber et enchaîne les mauvaises nouvelles, mettant potentiellement tout le projet en péril.

20 ans après le dernier film de l'iconique chasseur de vampires Blade, Marvel semble piétiner pour le faire revenir au cinéma. En 2022, le reboot perdait un premier réalisateur. Nos confrères chez The Wrap ont rapporté tout récemment que le film en a perdu un second. Des signes de plutôt mauvais augure pour une production qui doit sortir l'année prochaine.

Le retour de Blade au cinéma, un croc dans le pied de Marvel

En 1998, le premier film Blade avec Wesley Snipes dans le rôle du charismatique chasseur de vampires mi-humain mi-vampire avait fait forte impression. Il aura été suivi par deux films en 2002 et 2004, avant de retourner dans l'ombre. Avance rapide jusqu'a 2019, où Marvel annonce en grandes pompes à la San Diego Comic-Con la production d'un nouveau film pour ce personnage très apprécié. Ce reboot devait être réalisé par Bassam Tariq, avec Mahershala Ali dans le rôle principal.

Trois ans plus tard, celui-ci quitte la production, remplacé par Yann Demange, réalisateur franco-algérien de son état. Un premier coup dur, même si l'objectif du film était visiblement de lui accorder tout le temps nécessaire pour qu'il représente correctement un personnage aussi contrasté que Blade. Deux années encore plus tard, c'est au tour d'un second réalisateur de quitter le plateau. Pour autant, Marvel n'a toujours pas jugé bon de déplacer la sortie du film, toujours prévue pour le 7 novembre 2025 au cinéma.

Ce alors que sa production n'a toujours pas officiellement démarré. L'autre film Marvel attendu en 2025, Les Quatre Fantastiques, est quant à lui déjà bien avancé. Le retour prochain d'Eric Brooks au cinéma semble donc en l'état actuel plutôt mal engagé. Espérons que tel ne sera pas le cas pour son pendant vidéoludique, développé par le talentueux studio Arkane Lyon.