Alors que Mario a eu coup sur coup droit à de très bonnes exclusivités sur Switch avec Jamboree et L'Épopée Fraternelle, il se pourrait que le célèbre plombier moustachu de Nintendo qui ses habituels sentiers battus pour s'exporter sur d'autres plateformes. C'est du moins ce que l'on peut retirer d'éléments dataminés laissant penser à un crossover surprenant, mais d'envergure.

Mario pourrait encore débarquer dans un autre univers surprenant

Après sa récente et très bonne adaptation en film, Mario pourrait encore une fois rentrer dans un tuyau l'envoyant dans un tout autre univers inhabituel pour lui. En l'occurrence, il serait question d'une potentielle collaboration entre Nintendo et Epic Games. Le groupe américain tente visiblement depuis un moment de se rapprocher de Big N, mais jusqu'alors sans succès. Après notamment Dragon Ball, LEGO, Marvel, Naruto ou encore Star Wars, il se pourrait donc enfin que la mascotte de Nintendo fasse une apparition dans le free to play aux œufs d'or d'Epic : Fortnite.

C'est en tout cas ce que laisse suggérer un asset (visible ci-dessous) découvert par iFireMonkey, dataminer reconnu pour tout ce qui touche à Fortnite. Suite à la dernière mise à jour du jeu, celui-ci aurait déterré dans ses fichiers des assets pour un cosmétique de véhicule. Celui-ci prend la forme d'un bloc jaune arborant sur plusieurs côtés un point d'interrogation blanc. Soit un élément particulièrement représentatif de la mythologie Mario.

Cela pourrait donc signifier que Epic ait enfin convaincu Nintendo de nouer un partenariat et de représenter sa mascotte dans Fortnite. Rien n'est cependant encore inscrit dans le marbre. Il faudra en effet attendre une confirmation officielle pour découvrir si Mario offrira bien ses services sur le célèbre Battle Royale. Big N n'est généralement pas très friand de partager ses jouets les plus précieux. Surtout s'il est question de représenter son iconique mascotte dans un jeu impliquant violence et usage d'armes à feu. Puisque l'asset dataminé faisant clairement référence à Mario s'intéresse à un cosmétique pour véhicule, le fruit de cette collaboration pourrait en revanche tout à fait être envisageable sur Rocket Racing, le jeu de course arcade en lien avec Fortnite.

